STIGLI ADAM SANDLER, EMMA STONE...
FOTO Danju opušteno, navečer spektakl: Evo kako se Venecija zagrijava za crveni tepih...
Prije nego što padne mrak i zvijezde zakorače na crveni tepih, u Veneciji se odradi ono obavezno 'zagrijavanje'. To je trenutak kad glumci i redatelji stanu pred plavi zid s logom festivala, poziraju u nešto jednostavnijim kombinacijama i daju publici prvi tračak glamura. U četvrtak, drugog dana 82. Venecijanskog filmskog festivala, Emma Stone, uvijek u centru pažnje, pokazala je da joj je i mala crna haljina dovoljna da zasjeni sve oko sebe. Adam Sandler, vječno svoj, pojavio se u tamnom odijelu koje je nosio s prepoznatljivom nonšalancijom, dok se Riley Keough odlučila za crnu kratku košulju-haljinu.