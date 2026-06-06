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POKAZALA VITKU FIGURU

FOTO Dekolte, izazovan badić i kratke hlačice: Ova su izdanja Maje Šuput ostavila bez daha...

Maja Šuput radi 'punom parom', a još je jednom pokazala kako svaki dan iskoristi maksimalno i za uživanje. Nedavno je objavila kako su ona i Šime Elez, prošlogodišnji 'Gospodin Savršeni' prekinuli, a na mrežama i dalje očarava svojim izdanjima
FOTO Dekolte, izazovan badić i kratke hlačice: Ova su izdanja Maje Šuput ostavila bez daha...
Maja je u haljini sa šljokicama očarala svoju publiku.  | Foto: instagram
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Maja je u haljini sa šljokicama očarala svoju publiku.  | Foto: instagram
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