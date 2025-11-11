Obavijesti

IMALA NEKOLIKO OPERACIJA

FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja inače danas slavi 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
82nd Golden Globe Awards in Beverly Hills
Demi Moore slavi 63. rođendan. Tijekom godina je navodno nekoliko puta bila na plastičnim operacijama, no o tome nije javno govorila. | Foto: DANIEL COLE/REUTERS
