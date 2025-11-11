FOTO Demi Moore često je bila gola u filmovima, pogledajte kako se mijenjala kroz godine

Demi Moore je navodno tijekom godina išla na razne kirurške zahvate, a njezini prijatelji tvrde da u posljednje vrijeme želi njegovati prirodniji izgled te je uklonila filere. Glumica, koja inače danas slavi 63. rođendan, nije priznala da je bila "pod nož", a nikada joj nije bilo teško ni skinuti se pred kamerama za golišave scene. Kako se mijenjala pogledajte u galeriji.
Njezini prijatelji su američkim medijima otkrili kako se glumica zasitila filera te je neke od njih maknula kako bi izgledala prirodnije.
Moore se često skidala pred kamerama, a golišave scene nikada joj nisu predstavljale problem.
Na crvenom tepihu nerijetko privlači poglede.
Iako za svoje godine izgleda vrlo dobro, liječnik Johnny Betteridge tvrdi kako je za to zaslužno i nešto više od same njege lica i tijela.
On navodi kako je glumica išla na nekoliko kirurških zahvata, koji uključuju face lifting i korekciju kapaka.
'Njezino lice se promijenilo u odnosu na zadnjih nekoliko godina. Puno je zategnutije', rekao je Betteridge.
No on nije jedini koji tvrdi da je lijepa glumica kroz godine išla 'pod nož' da bi zadržala svoj mladolik izgled.
Već se 20 godina šuška o plastičnim operacijama glumice, a mnogi tvrde da je kroz godine potrošila više od 250.000 dolara na povećanje grudi, operaciju nosa... Ona je 2007. sve to demantirala.
Plastični kirurg dr. Mark Solomos ispričao je za Hello! magazin kako smatra da Demi za svoj mladolik izgled može zahvaliti 'manjim kirurškim intervencijama'.
On tvrdi kako glumica ima prekrasnu strukturu lica, no i da je vjerojatno išla i na lifting lica i vrata, koristila Botox za 'peglanje' bora oko očiju, podizala kapke, ubrizgavala filere u usne...
No ipak smatra da je 'pretjerala' sa svojim obrazima koji 'izgledaju malo preveliko'. Njezini obrazi su šokirali mnoge kada je 2021. pojavila na jednoj modnoj reviji.
Tijekom zavidne karijere, Demi je osvojila brojne prestižne nagrade, a ima i svoju zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih u Los Angelesu.
U nastavku galerije pogledajte kako se glumica mijenjala kroz godine...
