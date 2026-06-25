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U BADIĆU

FOTO Diletta Leotta pokazala bujne oblike i vitku liniju samo nekoliko tjedana nakon poroda

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta ovih dana uživa na moru, a na svom je Instagramu podijelila nekoliko fotki s odmora. Otkrila je kako joj izgleda tijelo nakan poroda, a mnoge mame joj na tome itekako zavide...
FOTO Diletta Leotta pokazala bujne oblike i vitku liniju samo nekoliko tjedana nakon poroda
Diletta je osvježenje od visokih temperatura ovih dana odlučila potražiti u moru, ali novim je fotkama zapalila društvene mreže. | Foto: Instagram/Diletta Leotta
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Diletta je osvježenje od visokih temperatura ovih dana odlučila potražiti u moru, ali novim je fotkama zapalila društvene mreže. | Foto: Instagram/Diletta Leotta
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