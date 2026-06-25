FOTO Diletta Leotta pokazala bujne oblike i vitku liniju samo nekoliko tjedana nakon poroda

Poznata talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta ovih dana uživa na moru, a na svom je Instagramu podijelila nekoliko fotki s odmora. Otkrila je kako joj izgleda tijelo nakan poroda, a mnoge mame joj na tome itekako zavide...
Diletta je osvježenje od visokih temperatura ovih dana odlučila potražiti u moru, ali novim je fotkama zapalila društvene mreže.
| Foto: Instagram/Diletta Leotta
Diletta je osvježenje od visokih temperatura ovih dana odlučila potražiti u moru, ali novim je fotkama zapalila društvene mreže. |
Foto: Instagram/Diletta Leotta
Diletta je osvježenje od visokih temperatura ovih dana odlučila potražiti u moru, ali novim je fotkama zapalila društvene mreže.
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Pokazala je kako s prijateljicom opušteno uživa...
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No ovo nije prvi put da se Diletta skinula u badić nakon poroda.
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Prošlog je tjedna zablistala u žutom bikiniju.
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Diletta je poznata i po svojoj vrhunskoj figuri, ali mnoge i dalje iznenađuje činjenica da je prije samo mjesec dana rodila svoje drugo dijete, sinčića Leonarda.
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Nakon poroda objavljuje seksi fotke i dobiva komplimente.
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'Vratila se na velika vrata', 'Najljepša mama u Italiji, a možda i na svijetu', 'Apsolutno nevjerojatna', samo su neke od poruka oduševljenih obožavatelja. No ima i onih koji nisu sretni s njenim fotkama.
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- Prelijepa si, ali za normalne žene, koje su nakon poroda iscrpljene i treba im najmanje šest mjeseci da se vrate u formu, ovo nije lijepa poruka za komuniciranje - napisala je pratiteljica.
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Leotta i njezin suprug, njemački vratar Loris Karius, već imaju kćer Ariju, rođenu u kolovozu 2023. godine, a i tad je njezin brzi povratak staroj figuri bio glavna tema medija i društvenih mreža.
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Foto Diletta Leotta/Instagram
Foto IG/Diletta Leotta
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