FOTO Diletta ni u sedmom mjesecu trudnoće ne odustaje od poziranja u donjem rublju

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 7 min
Foto: Instagram/Diletta Leotta

Zgodna sportska novinarka i dalje spremno pokazuje svoje tijelo, bez obzira što se nalazi u posljednjem tromjesečju trudnoće

Jedna od najpoznatijih talijanskih sportskih novinarki i voditeljica, Diletta Leotta, ponovno je u središtu pozornosti zahvaljujući najnovijoj objavi na svom Instagram profilu. U sedmom mjesecu trudnoće, 34-godišnja Leotta objavila je nekoliko fotografija koje su istovremeno oduševile i podijelile njezinih više od devet milijuna pratitelja.

Na fotografijama Diletta pozira na smeđoj kožnoj fotelji u ljubičastom satenskom kompletu koji se sastoji od grudnjaka, kratkih hlačica i raskopčane košulje, ponosno ističući svoj trudnički trbuh. Cijelu kombinaciju zaokružila je odvažnim tirkiznim salonkama, modernim naočalama i "mokrim" izgledom kose.

Objava je izazvala pravu buru u komentarima. Dok su joj jedni upućivali bezrezervnu podršku i komplimente, drugi su smatrali da je takav stil neprimjeren za trudnicu. Pohvale su se nizale: "Prekrasna, čudesna, apsolutno remek-djelo ljepote" i "Umjetničko djelo", uz brojne emotikone vatre koji su simbolizirali oduševljenje. S druge strane, kritičari su postavljali pitanja poput: "Koji je razlog da se tako pokazuješ?" i "Je li sve ovo zaista potrebno?".

Foto: Instagram/Diletta Leotta

Podsjetimo, ona i suprug, njemački vratar Loris Karius, s kojim već ima kćer Ariju Rose rođenu u kolovozu 2023., krajem svibnja očekuju sina. Do tada, Diletta očito nema namjeru usporiti, bilo da se radi o vođenju emisija, pojavljivanju na društvenim događanjima ili pomicanju granica na Instagramu.

