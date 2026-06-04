FOTO Dino Jelusić pobjednik je prve dječje Eurovizije: Evo kako se mijenjao tijekom godina

Od pobjede na prvom Dječjem Eurosongu do pozornica s rock legendama poput Whitesnakea, Dino Jelusić je dokazao da su talent i upornost ključ za ostvarenje snova koji sežu daleko izvan granica Hrvatske. Naš slavni glazbenik danas slavi 34. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao tijekom godina.
Dino Jelusić rođen je 4. lipnja 1992. godine u Požegi, a odrastao je u Zagrebu u glazbenoj obitelji. Otac Dario također se bavio glazbom, pa je Dino od malih nogu bio uronjen u svijet nota i instrumenata. Talent je bio očit od samog početka; s pet godina već je nastupao na televiziji i raznim festivalima, a sa sedam je napisao svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Dino Jelusić rođen je 4. lipnja 1992. godine u Požegi, a odrastao je u Zagrebu u glazbenoj obitelji. Otac Dario također se bavio glazbom, pa je Dino od malih nogu bio uronjen u svijet nota i instrumenata. Talent je bio očit od samog početka; s pet godina već je nastupao na televiziji i raznim festivalima, a sa sedam je napisao svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku.
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Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Dino Jelusić rođen je 4. lipnja 1992. godine u Požegi, a odrastao je u Zagrebu u glazbenoj obitelji. Otac Dario također se bavio glazbom, pa je Dino od malih nogu bio uronjen u svijet nota i instrumenata. Talent je bio očit od samog početka; s pet godina već je nastupao na televiziji i raznim festivalima, a sa sedam je napisao svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku.
| Foto: Zarko Basic/PIXSELL
Godina 2003. bila je prijelomna. Kao desetogodišnjak, s vlastitom pjesmom "Ti si moja prva ljubav", pobijedio je na inauguralnom Dječjem Eurosongu u Kopenhagenu, osvojivši 134 boda i srca publike diljem Europe. Pobjeda mu je donijela strelovitu slavu. Iste godine objavio je debitantski album "No. 1", koji je godinu kasnije dobio i englesku verziju.
| Foto: YouTube/Screenshoot
Uslijedile su turneje po SAD-u, Skandinaviji i Australiji, gdje je do 2005. godine stekao golemo iskustvo. Nastupao je na četiri velika koncerta u Danskoj pred ukupno 100.000 ljudi, a s dvanaest godina postao je najmlađi nominirani za nagradu Porin. Iste godine dijelio je pozornicu na prestižnom Langeland festivalu s izvođačima kao što su UB40 i Ronan Keating.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Kako je odrastao, tako se mijenjao i njegov glazbeni ukus, ali i glas. Istovremeno, odrastajući uz zvukove bendova poput Whitesnakea, Dream Theatera, Bon Jovija i Europe, odlučio je svoju karijeru usmjeriti prema hard rock i metal žanru. Taj prijelaz okrunjen je 2011. albumom "Living My Own Life", snimanim u Australiji i Švedskoj.
| Foto: Žarko Basic/PIXSELL
Njegova umjetnička zrelost dodatno je došla do izražaja 2014. godine, nakon što je zbog problema s glasnicama morao na operaciju Reinkeovog edema. Uspješno se oporavio i snimio konceptualni album "Prošao sam sve".
| Foto: Matea Marušić
Godine 2012. osnovao je hard rock bend Animal Drive, koji je s vremenom postao jedan od najperspektivnijih hrvatskih rock proizvoda. Njihov talent prepoznala je velika izdavačka kuća Frontiers Records, a preporuku je dao slavni pjevač Jeff Scott Soto. Time su postali prvi hrvatski rock bend koji je potpisao tako velik ugovor na svjetskoj razini. Debitantski album "Bite!" iz 2018. naišao je na sjajne kritike međunarodne scene. Nažalost, zbog nesuglasica s izdavačem, bend se raspao 2021. godine.
| Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
Prijelomni trenutak u Dinovoj impresivnoj karijeri dogodio se 2016. godine. U razdoblju kada je zbog brojnih poteškoća na domaćoj sceni razmišljao čak i o odustajanju od glazbe, njegova izvedba pjesme "The Show Must Go On" grupe Queen stigla je do američkog rock sastava Trans-Siberian Orchestra. Nakon audicije, postao je njihov član i krenuo na veliku američku turneju. To mu je otvorilo vrata svjetske scene.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija
U srpnju 2021. godine ostvario je dječački san kada ga je legendarni David Coverdale pozvao da se pridruži Whitesnakeu kao multiinstrumentalist i prateći vokal. Uz to, surađivao je s gitarističkim velikanima poput Georgea Lyncha u projektu Dirty Shirley i Michaela Romea iz Symphony X.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Nakon dvogodišnje pravne bitke s bivšim izdavačem, Dino je osnovao novi bend pod vlastitim prezimenom, Jelusick. Njihov debitantski album "Follow the Blind Man", objavljen u rujnu 2023., trijumfirao je osvojivši Porin za najbolji rock album.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija
Uspjeh nije bio ograničen samo na Hrvatsku; prestižni japanski časopis "Burrn!" proglasio ga je najboljim tekstopiscem, a bend Jelusick "najsjajnijom nadom" za 2023. godinu.
| Foto: josip marković
Unatoč globalnom uspjehu, ostao je prisutan i na domaćoj sceni, sudjelujući u HRT-ovoj emisiji "A-strana", pobijedivši u showu "Zvijezde pjevaju" s glumicom Tarom Thaller te kao mentor u četvrtoj sezoni "The Voice Hrvatska".
| Foto: Pixsell/kolaz
Svoje obrazovanje okrunio je 2020. godine titulom magistra na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a u slobodno vrijeme uživa u geografiji i tenisu. Svoj privatni život vješto čuva od javnosti.
| Foto: Boris Scitar
U nastavku galerije pogledajte kako se Dino Jelusić mijenjao kroz godine.
| Foto: Instagram/Screenshot/Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL/ ilustracija
Foto Karlo Klasic/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
Foto Privatni album
Foto Davor Puklavec/Robert Anic/PIXSELL/YouTube
Foto Pixsell/kolaz
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Foto Davor Puklavec/pixsell
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL