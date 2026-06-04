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SLAVI 34. ROĐENDAN

FOTO Dino Jelusić pobjednik je prve dječje Eurovizije: Evo kako se mijenjao tijekom godina

Od pobjede na prvom Dječjem Eurosongu do pozornica s rock legendama poput Whitesnakea, Dino Jelusić je dokazao da su talent i upornost ključ za ostvarenje snova koji sežu daleko izvan granica Hrvatske. Naš slavni glazbenik danas slavi 34. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjao tijekom godina.
Požega: 4.6.1992. Ro?en pjeva? Dino Jelusi?
Dino Jelusić rođen je 4. lipnja 1992. godine u Požegi, a odrastao je u Zagrebu u glazbenoj obitelji. Otac Dario također se bavio glazbom, pa je Dino od malih nogu bio uronjen u svijet nota i instrumenata. Talent je bio očit od samog početka; s pet godina već je nastupao na televiziji i raznim festivalima, a sa sedam je napisao svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku. | Foto: Zarko Basic/PIXSELL
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Dino Jelusić rođen je 4. lipnja 1992. godine u Požegi, a odrastao je u Zagrebu u glazbenoj obitelji. Otac Dario također se bavio glazbom, pa je Dino od malih nogu bio uronjen u svijet nota i instrumenata. Talent je bio očit od samog početka; s pet godina već je nastupao na televiziji i raznim festivalima, a sa sedam je napisao svoju prvu pjesmu na engleskom jeziku. | Foto: Zarko Basic/PIXSELL
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