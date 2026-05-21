FOTO Djevojke diljem svijeta luduju za njime, a evo koje je ljepotice ljubio Harry Styles

Otkako se pojavio na glazbenoj sceni, Harry Styles nije samo globalna ikona, već i zavodnik čiji je ljubavni život neprestano pod povećalom javnosti. Od kontroverznih veza do romansi s najvećim zvijezdama, njegov put do sadašnjih zaruka s glumicom Zoë Kravitz bio je sve samo ne dosadan.
Prva veza koja je podigla prašinu bila je s TV voditeljicom Caroline Flack 2011. godine.
On je imao 17, a ona 31 godinu, što je izazvalo lavinu negativnih komentara.
Flack je kasnije u svojoj autobiografiji pisala o "otrovnim" kritikama javnosti koje su presudile njihovoj vezi, navodeći kako su je na ulici nazivali "pedofilom".
Ubrzo nakon toga, 2012., kratko su ga povezivali s glumicom Emily Atack.
Nijedna veza nije toliko odjeknula kao ona s Taylor Swift krajem 2012. godine.
Iako je trajala svega nekoliko mjeseci, inspirirala je neke od njihovih najvećih hitova, poput njezinih pjesama "Style" i "Out of the Woods".
Godinama kasnije, Styles je o vezi govorio kao o "iskustvu učenja".
Ubrzo nakon toga, započeo je turbulentnu, povremenu vezu s manekenkom Kendall Jenner.
Viđeni su zajedno u više navrata između 2013. i 2016., uključujući romantični odmor na jahti.
nikada nisu službeno potvrdili svoj status, unatoč tome što je njezina sestra Khloé Kardashian medijima potvrdila da su par, rekavši: "Za mene je to veza".
Dužu vezu ostvario je s francuskom manekenkom Camille Rowe od 2017. do 2018.
rekid ga je navodno teško pogodio i vjeruje se da je ona bila glavna inspiracija za album "Fine Line", na kojem se u pjesmi "Cherry" čuje i njezina glasovna poruka.
Uslijedila je gotovo dvogodišnja veza s glumicom i redateljicom Olivijom Wilde.
Upoznali su se na snimanju filma "Don't Worry Darling", a njihova romansa, praćena kontroverzama zbog njezina nedavnog prekida s Jasonom Sudeikisom, trajala je do studenog 2022.
Razlog prekida bile su, navodno, Harryjeve obaveze na turneji.
Nakon Wilde, Styles je imao nekoliko kraćih, ali medijski popraćenih afera, uključujući strastveni poljubac s Emily Ratajkowski u Tokiju.
Zatim je godinu dana bio s glumicom Taylor Russell.
Od kolovoza 2025. u vezi je s glumicom Zoë Kravitz.
Par je nedavno potaknuo glasine o zarukama nakon što je ona viđena s velikim dijamantnim prstenom, a izvori bliski paru tvrde da je Styles "potpuno očaran" i spreman za sljedeći korak u životu.
*uz korištenje AI-ja
