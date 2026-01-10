FOTO Dok se mi smrzavamo, ove slavne dame su obukle bikini i guštaju u toplijim krajevima

Iako je siječanj tek počeo, neki slavni su prve dane nove godine odlučili iskoristit na najbolji mogući način - odlaskom na odmor u toplije krajeve. Daleko od Hrvatske okovane ledom i debelim minusima, nalaze se tropski rajevi, a Ivana Knoll, Maja Šuput, Bojana Gregorić Vejzović, Heidi Klum, Bebe Rexha te Rita Ora znaju kako se opustiti i prepustiti ljetnim radostima u sred zime.
Ivana Knoll već neko vrijeme razveseljava svoje pratitelje na društvenim mrežama vrlo 'vrućim' fotografijama iz Meksika.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Foto: Instagram/Ivana Knoll
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Ovog se puta Knolldoll uvukla u minijaturni metalik sivi bikini koji jedva obuzdava njene obline.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Look je upotpunila i velikim križem oko vrata, a oči je istakla jakom šminkom.
| Foto: Instagram/Ivana Knoll
Maja Šuput sada već tradicionalno nakon nove dočeka nove godine i adventskih gaža odlazi na zasluženi odmor.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Sada se odlučila na bijeg u Bali, a s njoj je pošao i 'Gospodin Savršeni' Šime Elez.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Maja i Šime uživaju u čarima toplog Barija, a pratitelje na Instagramu svakodnevno časte vrućih fotkama s odmora.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Kupanje ispod slapova, uživancija u skupocjenoj vili s infinity bazenom i obilazak lokanih znamenotosti samo su dio odmora iz snova.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Pjevačica Bebe Rexha odvor je odlučila potražiti na britanskom otočju Turks i Caicos.
| Foto: Instagram/Bebe Rexha
Uživala je u moru, sunčala se na pješčanim plažama i ispijala koktele u obližnjim barovima.
| Foto: Instagram/Bebe Rexha
Slavna manekenka i televizijska voditeljica Heidi Klum započela je 2026. godinu golišavo. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira u toplesu tijekom zalaska sunca.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Iako lokacija nije službeno potvrđena, pretpostavlja se da je riječ o karipskom otoku St. Barts, gdje je Heidi sa suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzom, provela novogodišnje praznike.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Bojana Gregorić Vejzović sa suprugom Enesom Vejzvoićem i djecom uživa u Tajlandu.
| Foto: Instagram/Bojana Gregorić Vejzović
Dua Lipa također je za blagdane spakirala kofere i otputovala u toplije krajeve, a sa sobom je, izgleda, ponijela najviše bikinija.
| Foto: Instagram/Dua Lipa
Lily Allen
| Foto: Instagram/Lily Allen
