Obavijesti

Galerija

Komentari 5
NJIMA NIJE HLADNO

FOTO Dok se mi smrzavamo, ove slavne dame su obukle bikini i guštaju u toplijim krajevima

Iako je siječanj tek počeo, neki slavni su prve dane nove godine odlučili iskoristit na najbolji mogući način - odlaskom na odmor u toplije krajeve. Daleko od Hrvatske okovane ledom i debelim minusima, nalaze se tropski rajevi, a Ivana Knoll, Maja Šuput, Bojana Gregorić Vejzović, Heidi Klum, Bebe Rexha te Rita Ora znaju kako se opustiti i prepustiti ljetnim radostima u sred zime.
FOTO Dok se mi smrzavamo, ove slavne dame su obukle bikini i guštaju u toplijim krajevima
Ivana Knoll već neko vrijeme razveseljava svoje pratitelje na društvenim mrežama vrlo 'vrućim' fotografijama iz Meksika. | Foto: Instagram/Ivana Knoll
1/62
Ivana Knoll već neko vrijeme razveseljava svoje pratitelje na društvenim mrežama vrlo 'vrućim' fotografijama iz Meksika. | Foto: Instagram/Ivana Knoll
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026