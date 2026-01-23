Obavijesti

Galerija

Komentari 2
NA SPROVODU VALENTINA

FOTO Donatella Versace opet je u centru pažnje zbog izgleda: Pogledajte kako se mijenjala...

Svjetske zvijezde okupile su se u petak ujutro u Rimu na sprovodu legendarnog dizajnera Valentina Garavanija koji je preminuo u ponedjeljak u dobi od 93 godine. Među okupljenima je bila i Donatella Versace koja već godinama privlači pozornost zbog estetskih operacija
Funeral ceremony of fashion designer Valentino Garavani, in Rome
U petak ujutro mnogi su se došli oprostiti od dizajnera Valentina.  | Foto: Yara Nardi
1/92
U petak ujutro mnogi su se došli oprostiti od dizajnera Valentina.  | Foto: Yara Nardi
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026