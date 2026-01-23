FOTO Donatella Versace opet je u centru pažnje zbog izgleda: Pogledajte kako se mijenjala...

Svjetske zvijezde okupile su se u petak ujutro u Rimu na sprovodu legendarnog dizajnera Valentina Garavanija koji je preminuo u ponedjeljak u dobi od 93 godine. Među okupljenima je bila i Donatella Versace koja već godinama privlači pozornost zbog estetskih operacija
U petak ujutro mnogi su se došli oprostiti od dizajnera Valentina.
U petak ujutro mnogi su se došli oprostiti od dizajnera Valentina.
U petak ujutro mnogi su se došli oprostiti od dizajnera Valentina.
Među njima je bila i Donatella Versace.
Ova dizajnerica godinama privlači pozornost zbog brojnih estetskih korekcija.
Versace je i u četvrtak viđena u Rimu, u crvenom izdanju.
S njome je bio Pierpaolo Piccioli, modni dizajner i nekadašnji kreativni direktor Valentina.
Donnatela Versace gdje god da dođe uvijek privlači pozornost javnosti.
Njezino je lice već desetljećima pod povećalom.
S estetskim zahvatima, modna ikona krenula je 90-ih, a nakon smrti brata Giannija 1997. godine njezin se izgled počeo drastično mijenjati.
Nikad nije skrivala da koristi botoks, dapače, jednom je izjavila: 'Ne vjerujem da žena treba biti potpuno prirodna.'
Upravo zato redovito završava na listama zvijezda koje su pretjerale s korekcijama.
