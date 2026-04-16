FOTO Doris Dragović slavi 65. rođendan: Pogledajte kako se diva mijenjala kroz godine

Doris Dragović jedna je od najvećih glazbenih diva naših prostora. Rođena Splićanka, pravim imenom Dorotea Budimir (djevojački Dragović), desetljećima je prisutna na sceni, a njezine pjesme obilježile su živote generacija. Danas slavi 65. rođendan, a u galeriji pogledajte kako se mijenjala.
Doris Dragović je ljubav prema glazbi pokazivala otkako je bila djevojčica, a kao svoje najveće uzore i idole iz djetinjstva isticala je Arsena Dedića, Gabi Novak i Terezu Kesoviju.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
|
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Početkom 80-ih godina stekla je regionalnu prepoznatljivost kao pjevačica popularne grupe More, s kojom je djelovala od 1982. do 1986. godine.
| Foto: Duško Jaramaz/PIXSELL, Zaklada Ana Rukavina
Godine 1986. Doris je započela svoju iznimno uspješnu solo karijeru. Već iste godine predstavljala je tadašnju Jugoslaviju na Pjesmi Eurovizije u Bergenu. S pjesmom "Željo moja", skladatelja Zrinka Tutića, osvojila je 11. mjesto s 49 bodova. Ova pjesma postala je evergreen i lansirala ju je među najpopularnije pjevačice u regiji.
| Foto: Privatni album/canva
U godinama koje slijede niže hitove poput "Sedam mora, sedam gora", "Selim ti ja", "Tužna je noć", "Tvoja u duši", "Pjevaj srce moje", etablirajući se kao jedna od najvažnijih figura domaće pop glazbe. Njezin moćan vokal i emotivne interpretacije osvajaju publiku diljem bivše države.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram
Godine 1999. pobijedila je na Dori s dramatičnom pjesmom "Marija Magdalena", koju potpisuje istaknuti hrvatski skladatelj Tonči Huljić. S tom pjesmom predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu u Jeruzalemu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Unatoč nepovoljnom ranom rednom broju nastupa, Doris ostvaruje izvanredan uspjeh osvojivši visoko četvrto mjesto sa 118 bodova.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Ovo četvrto mjesto i danas ostaje jedan od najboljih rezultata Hrvatske na Eurosongu. "Marija Magdalena" postala je i veliki radijski hit.
| Foto: YouTube
Nakon eurovizijskog uspjeha, nastavila je s izdavanjem uspješnih albuma i pjesama poput "Što je od mene ostalo", "To", "Malo mi za sriću triba".
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)
Osim glazbene karijere, Doris je poznata i po svojoj povezanosti s Hajdukom i njegovim navijačima. Od 1993. do 2000. godine nosila je nadimak 'Kraljica Torcide'.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
U privatnom životu, Doris je od 1990. godine u braku s bivšim vaterpolistom Mariom Budimirom, s kojim ima sina Bornu, rođenog iste godine.
| Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Tijekom karijere objavila je 14 studijskih albuma, brojne kompilacije i singlove, potvrđujući svoj status glazbene ikone čije pjesme traju. Njezin posljednji singl "Koplje ljubavi" objavljen je 2024. godine.
| Foto: Karlo Klasic/PIXSELL
Punila je najveće dvorane u Hrvatskoj, uključujući Arenu Zagreb, Spaladium Arenu i brojne druge.
| Foto: PR
U nastavku galerije pogledajte kako se pjevačica mijenjala kroz godine.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Mihaela Ban
Foto Mario Poje
Foto Facebook/Privatna arhiva
Foto Instagram/
Foto Mario Poje/bravo!
Foto Mario Poje/bravo!
Foto Mario Poje/bravo!
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Borut Brozović
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/dorisdragovic.official
Foto cikotimi
Foto cagaljiv
Foto vanja zubcic
Foto midzorsl
Foto nino strmotic
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL