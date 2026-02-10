FOTO Drastična transformacija! Anita Martinović skinula je 15 kila, ovo je tajna njezine linije

Jako sam sretna i zahvalna što sam djelom projekta 'Savršeni podcast' jer mi daje priliku spojiti ljubav prema komunikaciji i iskustvo koje sam stekla kroz sudjelovanje u showu, a s druge strane imam i sama priliku dodatno rasti i razvijati se kao voditeljica kroz različite formate, poručila je Anita Martinović, koju od petka gledamo u novoj voditeljskoj ulozi
Anita je novo lice 'Savršenog podcasta', formata koji prati aktualnu sezonu 'Gospodin Savršeni'.
U iduća dva mjeseca kroz podcast će ugostiti Karla i Petra te djevojke iz pete sezone.
- Posebno mi je drago što kroz ovaj format možemo publici približiti kandidat na jedan veseliji i opušteniji način. Želja mi je da se gosti kod mene osjećaju ugodno, sigurno i dovoljno slobodno da pokažu sebe baš onakvi kakvi jesu. Vjerujem da publika voli autentične priče, a upravo to želimo ponuditi kroz podcast. Veselim se svakom novom razgovoru i svemu što ovaj projekt tek donosi - poručila je Anita.
Osim nove uloge, mnogi su primijetili i da Anita izgleda drukčije nego ranije.
U posljednjih godinu dana skinula je 15 kilograma.
Kako je ranije ispričala za Story, stvar je prilično jednostavna.
- Mislim, ljudi su zapravo tek sad to počeli primjećivati i kao misle da sam smršavjela preko noći, a ja se zapravo posljednjih godinu dana patim u teretani. Uglavnom, ja sam jednostavno shvatila da je teretana moj život - rekla je Anita.
- Tamo sam od tri do pet puta tjedno, malo u grupi, malo s privatnim trenerom. Iako mi je to mrtvo, zaključila sam da nema druge. Mislim da je tjelovježba glavna formula, nema ništa bez toga - dodala je.
Pazi i na prehranu.
- Ako želiš ići u minus, moraš se više kretati. Ako samo jedeš slatko i ne krećeš se, piši propalo. Uglavnom pazim što jedem i zaključila sam da jednostavno nakon 40-e nama ženama se ništa ne prašta i moramo izgledati najbolje - istaknula je.
- Jedem manje kruha i zaključila sam da hrana ima skroz dobar okus bez kruha. Ne volim nešto pretjerano slatko, pa mi to nikad nije bio problem. Jaja su mi glavna baza svega, puno vode, proteina i mesa. Ovako si nekad malo dam oduška, ali uglavnom pazim - nastavila je.
