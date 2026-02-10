Obavijesti

ODUŠEVILA FIGUROM

FOTO Drastična transformacija! Anita Martinović skinula je 15 kila, ovo je tajna njezine linije

Jako sam sretna i zahvalna što sam djelom projekta 'Savršeni podcast' jer mi daje priliku spojiti ljubav prema komunikaciji i iskustvo koje sam stekla kroz sudjelovanje u showu, a s druge strane imam i sama priliku dodatno rasti i razvijati se kao voditeljica kroz različite formate, poručila je Anita Martinović, koju od petka gledamo u novoj voditeljskoj ulozi
Voditeljica Anita Martinović
Anita je novo lice 'Savršenog podcasta', formata koji prati aktualnu sezonu 'Gospodin Savršeni'. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
