FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
Dušica Jakovljević jedno je od zaštitnih lica Pink televizije, a u Hrvatskoj je poznata kao voditeljica popularne emisije Zadruga.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Dušica Jakovljević jedno je od zaštitnih lica Pink televizije, a u Hrvatskoj je poznata kao voditeljica popularne emisije Zadruga.
|
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Dušica Jakovljević jedno je od zaštitnih lica Pink televizije, a u Hrvatskoj je poznata kao voditeljica popularne emisije Zadruga.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Prije toga radila je i na drugim TV projektima te je bila voditeljica backstage emisija glazbenih natjecanja kao što su Pinkove zvezdice i Pinkove zvezde.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Karijeru je započela u radijskom novinarstvu već kao tinejdžerka, a zatim se prebacila i na televiziju, gdje je s godinama izgradila prepoznatljiv stil i pristup pred kamerama.
| Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Dušica je majka dvoje djece, kćeri Anđele i sina Ognjena. Bila je u braku s televizijskim producentom Aleksandrom Miljušem, s kojim je i dobila djecu; par se razveo nakon nekoliko godina braka.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Dušica je često u fokusu estradnih medija zbog promjena izgleda, javnih nastupa i komentara na društvenim mrežama. Redovito komunicira s pratiteljima na Instagramu, gdje dijeli detalje iz privatnog života, ali i odgovara na kritike i negativne komentare koje ponekad izaziva njezin stil ili imidž.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Jednom je prilikom u intervjuu za Avaz otkrila kako su joj se natjecatelji Zadruge znali udvarati i stvarati neugodne trenutke. Takvi trenutci su joj, priznala je, odgovarali, no nikada nije htjela priječi profesionalnu granicu.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Voditelji je čak pet puta operirala nos zbog problema sa sinusima i disanjem.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević
Foto Instagram/Dušica Jakovljević