ZASJENILA NATJECATELJICE

FOTO Poznata srpska voditeljica na izbor za Miss stigla u 'goloj' haljini, malo ostavila mašti...

Dušica Jakovljević (44) poznata je srpska televizijska voditeljica i medijska figura, a najprepoznatljivija je po vođenju popularnih reality formata i zabavnih emisija na televiziji Pink. U nedjelju je na natjecanje Miss Srbije stigla u minijaturnoj, gotovo prozirnoj haljini...
Beograd: Izbor za Miss World Srbija 2026
Dušica Jakovljević jedno je od zaštitnih lica Pink televizije, a u Hrvatskoj je poznata kao voditeljica popularne emisije Zadruga. | Foto: Antonio Ahel/ATAImages
