ZASJENIO GLAMUR
FOTO Druga večer SFF-a: Rambo Amadeus stigao na crveni tepih s perjem i metalnim šeširom
SARAJEVO - Sarajevo Film Festival zakoračio je u svoju drugu večer, a crveni tepih i dalje je mjesto gdje se susreću glamur, otkačenost i dobri duh festivala. Sinoć je svečano otvoreno 31. izdanje, a već večeras publiku čeka poseban trenutak - uručenje prvog Počasnog Srca Sarajeva slavnom glumcu Stellanu Skarsgårdu. I dok filmske premijere donose uzbuđenje, modna izdanja na crvenom tepihu izazivaju podjednako komentara. Neki su birali klasiku, elegantne toalete i smokinge, a drugi su odlučili začiniti večer vlastitim stilom. Najviše pažnje definitivno je privukao Rambo Amadeus, koji se prošetao s metalnim šeširom na glavi, sakoom prekrivenim perjem i majicom na kojoj piše 'Kult ličnosti'.