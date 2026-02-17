FOTO Dua Lipa nije jedina: I ove slavne dame ponosno pokazuju guzu i grudi u golim haljinama

Popularna pjevačica Domenica Žuvela ponovno je aktivna na glazbenoj sceni, a svoje je obožavatelje obradovala najavom nove pjesme. U intrigantnoj objavi na svom Instagramu, otkrila je isječke sa snimanja spota, najavljujući singl "Pinokio" koji izlazi 17. veljače. No osim toga, u prozirnoj haljini pokazala je i guzu | Foto: Instagram/Domenica Žuvela