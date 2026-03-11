Obavijesti

SPREMNO POZIRALA

FOTO Ecija Belošević pokazala donje rublje: Evo u čemu spava

Bivša radijska voditeljica Ecija Belošević, prije Ivušić, ponovno je privukla pažnju fotografijama na društvenim mrežama. Sada je na Instagramu objavila kako izgleda u ljubičastom satenskom donjem rublju...
Ecija na fotografijama pozira uz more u Opatiji, dok uživa u suncu. Odjevena je u ljubičasto donje rublje preko kojeg nosi odgovarajuću satensku pidžamu. | Foto: Instagram/Ecija Ivušić
