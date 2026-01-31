FOTO Elegancija na crvenom tepihu: Zlatko Dalić i supruga se uskladili, pogledajte izdanje...

Dodjela glazbenih nagrada Cesarica privukla je u petak brojna poznata lica, a među njima je bio i izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić te njegova supruga Davorka.
Izbornik je stigao u klasičnom tamnom odijelu i bijeloj košulji, dok je njegova supruga privukla pažnju crno-bijelom kombinacijom. Izabrala je crnu suknju, bijelu košulju i krzneni detalj. Kombinaciju je naglasila cipelama na petu i minimalističkom torbicom.
Izbornik je stigao u klasičnom tamnom odijelu i bijeloj košulji, dok je njegova supruga privukla pažnju crno-bijelom kombinacijom. Izabrala je crnu suknju, bijelu košulju i krzneni detalj. Kombinaciju je naglasila cipelama na petu i minimalističkom torbicom.
Izbornik je stigao u klasičnom tamnom odijelu i bijeloj košulji, dok je njegova supruga privukla pažnju crno-bijelom kombinacijom. Izabrala je crnu suknju, bijelu košulju i krzneni detalj. Kombinaciju je naglasila cipelama na petu i minimalističkom torbicom.
Bračni par Dalić često izlazi zajedno u javnost.
