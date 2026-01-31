Obavijesti

NA DODJELI NAGRADE CESARICA

FOTO Elegancija na crvenom tepihu: Zlatko Dalić i supruga se uskladili, pogledajte izdanje...

Dodjela glazbenih nagrada Cesarica privukla je u petak brojna poznata lica, a među njima je bio i izbornik 'vatrenih' Zlatko Dalić te njegova supruga Davorka.
Zagreb: Cesarica gala party u Laubi na kojoj su dodijeljene glazbene nagrade Cesarica
Izbornik je stigao u klasičnom tamnom odijelu i bijeloj košulji, dok je njegova supruga privukla pažnju crno-bijelom kombinacijom. Izabrala je crnu suknju, bijelu košulju i krzneni detalj. Kombinaciju je naglasila cipelama na petu i minimalističkom torbicom.  | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
