FOTO Ella Dvornik zatezala je kapke, a ni mami Danijeli nisu strane estetske operacije

Poznate kći i mama ne kriju kako su se s godinama prepustile nekim estetskim zahvatima, a o njima otvoreno pričaju na svojim društvenim mrežama. Pogledajte što su posljednje radile i kako izgledao oporavak...
Ella i Danijela Dvornik ne zaziru od estetskih operacija, a na svojim društvenim mrežama pratitelje o tome podrobno izvještavaju.
I kći i mama u zadnje su dvije godine prošle neke 'korekcije'.
Tako je Danijela prošle godine bila na 'face liftu', dok je Ella prije nekoliko tjedana odradila endoskopski brow lift.
Sve o tom zahvatu Ella (35) je objasnila na Instagramu, gdje je podijelila svoj put nakon estetske operacije.
Podijelila je sve detalje i otkrila kako je otišla na zahvat koji uključuje endoskopski brow lift i blefaroplastiku.
"Nadam se da će ovo pomoć nekome tko već razmišlja o endoskopskom brow liftu ili bleferoplastici, a želi više informacija iz prve ruke. Nikad nisam tajila ovakve stvari, štoviše drago mi je ako mogu svojim dobrim/lošim iskustvom pomoć drugima da donesu bolju odluku", napisala je.
"Otišla sam na konzultacije za donji dio lica, ali mi je dotkor rekao da bi bilo bolje da napravim gornji", rekla je pa dodala kako se baš tog jutra probudila s 'bolesnim podočnjacima'.
Našalila se i kako je tako jednom u Srbiju otišla 'popraviti nos' pa se vratila s novim grudima. Dvoumila se, a odluka je pala u zadnji tren.
- Izgledala sam si kao iz slagalice strave da sam izašla - izjavila je pa ispričala kako je imala podljev ispod oka i da je imala problema sa spavanjem.
Nakon toga je, kaže, uslijedio šok "Već sedmi dan su mi skinuli kopče… Tko može reći da ima zaklamanu glavu", pitala je kroz šalu.
No deseti dan je bila potpuno drugačija priča. "Više ne izgledam kao da me itko zlostavljao", rekla je pa dodala kako joj je šminkanje postalo 'božanstveno iskustvo'.
Cilj joj nije bila drastična promjena, već, kako kaže, da preventira facelift što je duže moguće. "Što se dostojanstvenog starenja tiče, ne brinite, to su tuđi problemi", rekla je kroz smijeh.
Danijela Dvornik si je prošle godine, za 58. rođendan, poklonila facelift, odnosno zahvat zatezanja lica.
Kako je otkrila na TikToku tjedan dana prije zahvata, to joj je bila želja već neko vrijeme, i nitko je nije mogao odgovoriti.
"Najviše mi smetaju podbradak i vrat, bore mi ne smetaju toliko", rekla je tad svojim pratiteljima.
Pokazala je i kako oporavak teče.
"Ovo je super kako izgleda u odnosu na prvi i drugi dan, kad su mi oči bile puno zatvorenije i još sam bila natečenija. Sada već ličim na normalno ljudsko biće", našalila se Danijela u videu, vidno zadovoljna rezultatom.
Operacija je trajala šest sati, a bolove, kako je kazala, nije osjećala.
