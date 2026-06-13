FOTO Emily Ratajkowski razbjesnila fanove: 'Doji' lutku bebe dok drži martini u ruci

Slavna manekenka Emily Ratajkowski ponovno se našla u centru medijske pozornosti. Nakon što je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija, pratitelji su ju zasuli kritikama
Emily Ratajkowski (35) je pozirala u toplesu, noseći tek otvorenu kožnu jaknu koja je jedva skrivala njezine grudi. No, ono što je podiglo najviše prašine nije bila njezina uobičajena golišavost, već rekviziti koje je koristila.
| Foto: Instagram
Emily Ratajkowski (35) je pozirala u toplesu, noseći tek otvorenu kožnu jaknu koja je jedva skrivala njezine grudi. No, ono što je podiglo najviše prašine nije bila njezina uobičajena golišavost, već rekviziti koje je koristila. |
Foto: Instagram
Emily Ratajkowski (35) je pozirala u toplesu, noseći tek otvorenu kožnu jaknu koja je jedva skrivala njezine grudi. No, ono što je podiglo najviše prašine nije bila njezina uobičajena golišavost, već rekviziti koje je koristila.
| Foto: Instagram
Manekenka je na fotografijama u naručju držala plastičnu lutku bebe, pretvarajući se da je doji, dok je u drugoj ruci istovremeno držala čašu martinija. Objava je izazvala lavinu bijesa u komentarima.
| Foto: Instagram
'Iskreno, ovo je tužno', 'Zašto beba izgleda kao modni dodatak?', 'Ovo je tako... neugodno. Ne izgleda čak ni kao umjetnost', samo su neki od komentara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Emily Ratajkowski je svojim izdanjem privukla pažnju i u ožujku kada se pojavila na reviji modne kuće Loewe održanoj tijekom Paris Fashion Weeka. Nije obukla ni majicu ni grudnjak, već je preko ramena ležerno prebacila tamnoplavim pulover. Kombinaciju je upotpunila elegantnim hlačama, visokim potpeticama, velikom torbom i sunčanim naočalama.
| Foto: PROFIMEDIA
Emily je nedavno na društvenim mrežama šokirala sve nakon revije.
| Foto: Instagram
Manekenka se pojavila na Tjednu mode u Milanu noseći Guccijevu reviju. Imala je srebru haljinu, pripijenu i ukrašenu kristalima, a srebrne su bile i cipele s visokom potpeticom.
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Nakon revije pokazala je kako su joj Gucci tangice ostavile trag na koži.
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Čini se kako ih je manekenka nosila dok se sunčala pa sad ima obrise na tijelu.
| Foto: Instagram
Objavila je još jedan krupni plan i oduševila sve.
| Foto: Instagram
Manekenka je inače poznata po provokativnim fotkama koje dijeli na društvenim mrežama.
| Foto: Brendan McDermid
Pozira u donjem rublju, a nekad i bez njega.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Emily Ratajkowski
Nije joj stran ni toples.
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Foto Instagram/Emily Ratajkowski
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Screenshot Instagram
Foto Screenshot Instagram
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Foto Instagram/