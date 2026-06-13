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ŠOKIRALA PRATITELJE

FOTO Emily Ratajkowski razbjesnila fanove: 'Doji' lutku bebe dok drži martini u ruci

Slavna manekenka Emily Ratajkowski ponovno se našla u centru medijske pozornosti. Nakon što je na svom Instagram profilu objavila seriju fotografija, pratitelji su ju zasuli kritikama
FOTO Emily Ratajkowski razbjesnila fanove: 'Doji' lutku bebe dok drži martini u ruci
Emily Ratajkowski (35) je pozirala u toplesu, noseći tek otvorenu kožnu jaknu koja je jedva skrivala njezine grudi. No, ono što je podiglo najviše prašine nije bila njezina uobičajena golišavost, već rekviziti koje je koristila. | Foto: Instagram
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Emily Ratajkowski (35) je pozirala u toplesu, noseći tek otvorenu kožnu jaknu koja je jedva skrivala njezine grudi. No, ono što je podiglo najviše prašine nije bila njezina uobičajena golišavost, već rekviziti koje je koristila. | Foto: Instagram
Komentari 3

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