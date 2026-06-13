FOTO Emily Ratajkowski razbjesnila fanove: 'Doji' lutku bebe dok drži martini u ruci

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FOTO J.Lo pokazala dekolte do pupka i otkrila s kim bi spavala

Jennifer Lopez zablistala je u srebrnoj mini haljini s dubokim dekolteom i hrabrim izrezima na bokovima. 'Sve je u redu', poručila je. Mnogi su upravo u toj poruci vidjeli više od običnog opisa fotografija. Lopez je posljednjih mjeseci otvoreno govorila o teškom razdoblju nakon razvoda od Bena Afflecka pa su njezini pratitelji poruku protumačili kao znak da je spremna okrenuti novu stranicu.