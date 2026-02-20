Obavijesti

ODLAZAK GLUMCA

FOTO Eric Dane proslavio se kao 'McSteamy', na vrhu svoje slave se borio s teškim ovisnostima...

Eric Dane preminuo je u 54. godini nakon borbe s ALS-om. Iza sebe je ostavio dvije kćeri, a otvoreno je ranije pričao o svojem turbulentnom razdoblju na vrhuncu slave...
Los Angeles: Eric Dane
Svijet glume oprostio se od Erica Danea, karizmatičnog glumca koji je preminuo u 53. godini života nakon hrabre, ali kratke borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). | Foto: UK Press/PRESS ASSOCIATION
Svijet glume oprostio se od Erica Danea, karizmatičnog glumca koji je preminuo u 53. godini života nakon hrabre, ali kratke borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). | Foto: UK Press/PRESS ASSOCIATION
