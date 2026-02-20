FOTO Eric Dane proslavio se kao 'McSteamy', na vrhu svoje slave se borio s teškim ovisnostima...

Eric Dane preminuo je u 54. godini nakon borbe s ALS-om. Iza sebe je ostavio dvije kćeri, a otvoreno je ranije pričao o svojem turbulentnom razdoblju na vrhuncu slave...
Svijet glume oprostio se od Erica Danea, karizmatičnog glumca koji je preminuo u 53. godini života nakon hrabre, ali kratke borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).
| Foto: UK Press/PRESS ASSOCIATION
Svijet glume oprostio se od Erica Danea, karizmatičnog glumca koji je preminuo u 53. godini života nakon hrabre, ali kratke borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS). |
Foto: UK Press/PRESS ASSOCIATION
Svijet glume oprostio se od Erica Danea, karizmatičnog glumca koji je preminuo u 53. godini života nakon hrabre, ali kratke borbe s amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).
| Foto: UK Press/PRESS ASSOCIATION
Iako će ga publika pamtiti kao šarmantnog dr. Marka Sloana, poznatijeg kao "McSteamy" iz serije Uvod u anatomiju, te kao problematičnog Cala Jacobsa u Euforiji, njegov život izvan ekrana bio je obilježen dubokim osobnim bitkama koje je vodio s jednakom strašću kao i svoje najpoznatije uloge.
| Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION
Eric William Dane rođen je devetog studenog 1972. u San Franciscu. Njegovo djetinjstvo obilježila je obiteljska tragedija; kada mu je bilo samo sedam godina, otac si je oduzeo život. Odrastajući uz majku i mlađeg brata, Dane je u srednjoj školi pokazivao izniman sportski talent, posebice u vaterpolu.
| Foto: RE/PRESS ASSOCIATION
Činilo se da mu je suđena sportska karijera, no jedna školska predstava, "Svi moji sinovi" Arthura Millera, preusmjerila je njegov životni put. Otkrivši strast prema glumi, 1993. godine preselio se u Los Angeles.
| Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl
Počeci su bili skromni, s manjim ulogama u popularnim serijama devedesetih poput Saved by the Bell, Roseanne i Bračne vode. Prvi značajniji iskorak napravio je u seriji Čarobnice (Charmed), gdje je tumačio Jasona Deana, ljubavni interes lika koji je igrala Alyssa Milano.
| Foto: Imdb
Njihova kemija na ekranu nije bila slučajna; par je kratko bio u vezi i u stvarnom životu, a Dane je kasnije u podcastu Armchair Expert priznao da je kao tinejdžer bio zaljubljen u nju.
| Foto: Imdb
Prijelomni trenutak karijere dogodio se 2006. godine kada je dobio ulogu plastičnog kirurga Marka Sloana u medicinskoj drami Uvod u anatomiju. Njegov prvi ulazak u kadar, scena u kojoj izlazi iz kupaonice noseći samo ručnik, postao je kultni televizijski trenutak i donio mu nadimak "McSteamy".
| Foto: Supplied by Capital Pictures
Uloga ga je katapultirala među najpoželjnije televizijske glumce i osigurala mu svjetsku slavu.
| Foto: Ron Tom
Međutim, iza blještavila reflektora, Dane se borio s vlastitim demonima. Godinama kasnije otvoreno je progovorio o ovisnosti o alkoholu i lijekovima protiv bolova, koja se pogoršala upravo na vrhuncu njegove popularnosti.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Godine 2011. prijavio se na rehabilitaciju, a borba s mentalnim zdravljem nastavila se i kasnije. Godine 2017., tijekom snimanja serije Posljednji brod (The Last Ship), produkcija je privremeno zaustavljena kako bi se mogao posvetiti liječenju teške depresije.
| Foto: SMXRF/starmaxinc.com
Privatni život bio mu je jednako dinamičan. Glumicu Rebeccu Gayheart upoznao je 2003. godine, a njihova veza razvijala se munjevitom brzinom. Vjenčali su se u Las Vegasu nakon samo deset mjeseci veze. Par je dobio dvije kćeri, Billie Beatrice i Georgiju Geraldine, koje su postale centar njegova svijeta.
| Foto: Baxter/PRESS ASSOCIATION
Nakon četrnaest godina braka, Gayheart je 2018. podnijela zahtjev za razvod, no unatoč godinama razdvojenosti, ostali su bliski prijatelji i posvećeni roditelji. Sudbina je htjela da se par ponovno zbliži u najtežim trenucima. U ožujku 2025. Rebecca je povukla zahtjev za razvod, samo mjesec dana prije nego što je Dane javno objavio svoju dijagnozu. Bolest ih je, kako je rekla, ponovno ujedinila.
| Foto: Janet Gough
U travnju 2025. godine, Eric Dane podijelio je s javnošću da boluje od ALS-a, progresivne neurodegenerativne bolesti. Simptome je počeo osjećati početkom 2024., a bolest je brzo napredovala.
| Foto: KEVIN MOHATT/REUTERS
Do lipnja 2025. izgubio je funkciju desne ruke, a do listopada je bio vezan za invalidska kolica. Unatoč teškoj dijagnozi, postao je glasan zagovornik podizanja svijesti o ALS-u, koristeći svoj utjecaj kako bi pomogao drugima. Njegova odlučnost da se bori do kraja bila je nepokolebljiva, prvenstveno zbog njegovih kćeri.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
- Imam dvije kćeri kod kuće. Želim ih vidjeti kako diplomiraju, udaju se i možda imaju unuke. Želim biti tu za sve to. Stoga ću se u ovome boriti do posljednjeg daha - rekao je u jednom od svojih posljednjih javnih istupa
| Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com/PRESS A
Foto Janet Gough
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS
Foto TheImageDirect.com
Foto TheImageDirect.com