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20 GODINA OD PREMIJERE

FOTO Evo gdje je sada glumačka postava popularne serije Heroji

NBC-jeva serija "Heroji " tijekom četiri sezone, od 2006. do 2010. godine, osvojila je publiku pričom o naizgled običnim ljudima koji otkrivaju nevjerojatne moći i udružuju se kako bi spriječili katastrofe. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas.
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Heroes (2006)
U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter. | Foto: Rights Managed
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U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter. | Foto: Rights Managed
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