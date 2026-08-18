FOTO Evo gdje je sada glumačka postava popularne serije Heroji

NBC-jeva serija "Heroji " tijekom četiri sezone, od 2006. do 2010. godine, osvojila je publiku pričom o naizgled običnim ljudima koji otkrivaju nevjerojatne moći i udružuju se kako bi spriječili katastrofe. U galeriji pogledajte gdje je glumačka postava danas.
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U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter.
| Foto: Rights Managed
U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter. |
Foto: Rights Managed
U uspješnoj seriji, nominiranoj za čak 14 Emmyja, istaknuli su se Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Jack Coleman, Kristen Bell, Zachary Quinto i Ali Larter.
| Foto: Rights Managed
Hayden Panettiere proslavila se ulogom Claire Bennet u hit-seriji "Heroes", a pojavila se u svih 75 epizoda. Nakon završetka serije nastavila je uspješnu karijeru ulogom u filmu "Scream 4", a potom je dobila jednu od glavnih uloga u glazbenoj drami "Nashville", koja se prikazivala šest sezona, sve do 2018. godine.
| Foto: Rights Managed
Tijekom snimanja "Heroesa" Panettiere je privukla pozornost javnosti i vezom s kolegom Milom Ventimigliom. Nakon njihova prekida započela je turbulentnu vezu s ukrajinskim boksačem Wladimirom Kličkom, s kojim je, uz nekoliko prekida, bila od 2009. do 2018. godine.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Panettiere i Kličko 2014. su godine dobili kćer Kayu, a glumica je poslije otvoreno govorila o teškom razdoblju koje je uslijedilo nakon poroda. Tijekom 2015. i 2016. potražila je stručnu pomoć zbog postporođajne depresije, dok je 2018. započela vezu s Brianom Hickersonom, koja je završila 2020. godine.
| Foto: AdMedia/SIPA
Hayden Panettiere tragično je preminula u dobi od samo 36 godina. Vijest o njezinoj smrti potvrdili su njezin predstavnik i obitelj, dok uzrok smrti zasad nije javno objavljen.
| Foto: AdMedia/SIPA
Foto United Archives / kpa Publicity Stills
Jack Coleman ostao je posebno zapamćen kao Noah Bennet, otac Claire Bennet koju je u seriji "Heroes" glumila Hayden Panettiere. Njegov tajanstveni "čovjek s naočalama" bio je jedan od rijetkih glavnih likova bez nadnaravnih moći, ali je unatoč tome postao jedna od ključnih figura cijele priče.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Heroesa" Coleman nije imao problema s pronalaženjem novih televizijskih angažmana. Pojavljivao se u popularnim serijama "The Office", "The Vampire Diaries", "Castle", "Burn Notice", "Scandal" i "How to Get Away with Murder", a 2015. ponovno je postao Noah Bennet u nastavku "Heroes Reborn" i projektu "Heroes Reborn: Dark Matters".
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
Njegova karijera, međutim, počela je mnogo prije "Heroesa". Još osamdesetih godina veliku je prepoznatljivost stekao kao Steven Carrington u kultnoj sapunici "Dinastija". Coleman je nastavio glumiti i posljednjih godina, a pojavio se u "Westworldu", ponovno je glumio Boba Ruzeka u "Chicago P.D.-u", uključujući epizode iz 2025., a iste je godine gostovao i u trećoj sezoni serije "Leverage: Redemption".
| Foto: Faye Sadou
Coleman, rođen 21. veljače 1958. u Pennsylvaniji, privatni život uglavnom drži podalje od reflektora. Od 1996. u braku je s glumicom Beth Toussaint, poznatom i po nastupima u serijama "Dallas" i "Star Trek: The Next Generation", a zajedno imaju kćer Tess, rođenu 1999. godine.
| Foto: /PRESS ASSOCIATION
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Milo Ventimiglia u "Heroesima" je utjelovio Petera Petrellija, jednog od najvažnijih likova serije, koji je mogao preuzimati sposobnosti drugih ljudi s moćima. Uloga požrtvovnog Petera dodatno je učvrstila njegov status televizijske zvijezde i otvorila mu vrata brojnih novih projekata.
| Foto: © OConnor/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Heroesa" Ventimiglia se okušao i kao glasovni glumac, posudivši glas Wolverineu u animiranim projektima "Wolverine" i "Marvel Anime". Pred kamerama se potom pojavljivao u serijama "Mob City", "Chosen", "The Whispers" i "Gotham".
| Foto: IMAGO/AdMedia / MediaPunch/IMAGO
Najveći uspjeh nakon "Heroesa" stigao je 2016., kada je preuzeo ulogu Jacka Pearsona u emotivnoj obiteljskoj drami "This Is Us". Serija je trajala šest sezona, a Ventimiglia je za svoju izvedbu tri puta nominiran za Emmyja za najboljeg glavnog glumca u dramskoj seriji.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "This Is Us" nastavio je s glavnim televizijskim ulogama, među kojima se istaknula serija "The Company You Keep", a 2025. vratio se na male ekrane u seriji "The Waterfront". Publika ga od ranije pamti po ulozi u kultnim "Gilmoricama", a u seriji je utjelovio Jessa Mariana.
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Privatno je 2023. oženio manekenku Jarah Mariano, a u siječnju 2025. dobili su svoje prvo dijete, kćer Ke'ala Coral Ventimiglia. Drugo dijete dobili su u srpnju ove godine.
| Foto: Instagram
Masi Oka postao je jedan od najprepoznatljivijih članova glumačke postave "Heroesa" zahvaljujući ulozi Hira Nakamure, simpatičnog uredskog radnika koji otkriva da može manipulirati prostorom i vremenom. Njegov uzvik "Yatta!" i osebujan smisao za humor pomogli su mu da postane jedan od omiljenih likova serije.
| Foto: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress
Nakon završetka "Heroesa" Oka je pronašao novi televizijski dom u obnovljenoj seriji "Hawaii Five-0". Ondje je glumio dr. Maxa Bergmana, ekscentričnog medicinskog istražitelja, a nakon gostujućih pojavljivanja postao je stalni član glumačke postave te je u seriji ostao do 2017., uz kasniji povratak u završnoj sezoni.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Oka se 2015. vratio i ulozi Hira Nakamure u nastavku "Heroes Reborn", ponovno demonstrirajući moć putovanja kroz vrijeme i prostor. Osim glume, tijekom karijere radio je i iza kamera kao producent, a manje je poznato da je prije glumačkog proboja radio u kompaniji Industrial Light & Magic na vizualnim efektima za velike holivudske produkcije.
| Foto: Quasar
Njegovi interesi pritom sežu daleko izvan svijeta glume, diplomirao je računalne znanosti i matematiku na Sveučilištu Brown, a poznat je i po zanimanju za tehnologiju i videoigre. Upravo je spoj glumačkog talenta, humora i tehničkog znanja učinio njegovu karijeru jednom od neobičnijih među nekadašnjim zvijezdama "Heroesa".
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Foto Freeman
Ali Larter već je bila dobro poznato holivudsko lice kada se pridružila glumačkoj postavi "Heroesa", ponajviše zahvaljujući filmovima "Final Destination" i "Plavuša s Harvarda". U hit-seriji NBC-ja dobila je zahtjevnu zadaću tumačenja više povezanih likova, među kojima su najpoznatije Niki Sanders i Tracy Strauss, te je ostala jedan od važnijih članova postave tijekom četiri sezone.
| Foto: Jens Kalaene/DPA
Nakon završetka "Heroesa" nastavila je izmjenjivati filmske i televizijske projekte. Gledatelji su je mogli pratiti u serijama "Legends", "Pitch" i "The Rookie", a posljednjih godina novu je pozornost privukla ulogom Angele Norris u kriminalističkoj drami "Landman", uz Billyja Boba Thorntona.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Larter se vratila i akcijskom svijetu franšize "Resident Evil", u kojoj je glumila Claire Redfield. Nakon filma "Resident Evil: Extinction" ponovno se pojavila u nastavcima "Resident Evil: Afterlife" i "Resident Evil: The Final Chapter".
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Privatno, glumica je od 2009. u braku s glumcem i komičarem Hayesom MacArthurom. Par ima dvoje djece, sina Theodorea Hayesa i kćer Vivienne Margaret.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Foto Reuters
Zachary Quinto u "Heroesima" je ostavio snažan trag kao Gabriel Gray, poznatiji kao Sylar, serijski ubojica koji je progonio ljude s posebnim sposobnostima kako bi prisvojio njihove moći. Premda je u početku zamišljen kao jedan od glavnih negativaca, Sylar je postupno dobivao sve složeniju priču, a upravo je ta uloga Quinta pretvorila u međunarodno prepoznatljivu televizijsku zvijezdu.
| Foto: Carlos Osorio/REUTERS
Nakon "Heroesa" njegova je karijera dodatno uzletjela, osobito zahvaljujući ulozi Spocka u novoj generaciji filmova "Star Trek". Legendarnog Vulkanaca glumio je u filmovima "Star Trek" iz 2009., "Star Trek Into Darkness" i "Star Trek Beyond", dok je na televiziji ostvario zapažene uloge u serijama "American Horror Story", "Girls" i "NOS4A2" te posudio glas likovima u animiranim hitovima "Big Mouth" i "Invincible".
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Quinto je nastavio biti vrlo aktivan i godinama poslije, a 2024. dobio je glavnu ulogu neurologa dr. Olivera Wolfa u medicinskoj drami "Brilliant Minds". Značajan dio njegove karijere vezan je i uz kazalište. Glumio je na Broadwayu u predstavama "The Glass Menagerie", "The Boys in the Band" i "Best Night Ever".
| Foto: PA/Pixsell
Quinto je otvoreno govorio i o privatnom životu, a 2011. javno je objavio da je homoseksualac. Bio je u vezi s glumcem Jonathanom Groffom otprilike godinu dana, do 2013., dok je poslije gotovo šest godina bio u vezi s modelom i umjetnikom Milesom McMillanom, od kojeg se razišao početkom 2019. godine.
| Foto: PA/Pixsell
Foto PA/Pixsell
Iako se Kristen Bell pojavila u samo 13 epizoda "Heroesa", ostavila je snažan dojam kao Elle Bishop, mlada žena sposobna stvarati i kontrolirati električnu energiju. Bell je u trenutku dolaska u seriju već bila poznata zahvaljujući naslovnoj ulozi u Veronici Mars, no godine koje su uslijedile donijele su joj još veću popularnost.
| Foto: DPA/Pixsell
Jedan od najvećih uspjeha ostvarila je kao glas princeze Anne u Disneyjevu animiranom hitu "Frozen" i njegovu nastavku "Frozen II". Na televiziji je nizala zapažene uloge u serijama "House of Lies" i "The Good Place", vratila se ulozi Veronice Mars, a potom je predvodila i Netflixovu romantičnu humorističnu seriju "Nobody Wants This".
| Foto: Janet Gough/Press Association/PIXSELL
Upravo joj je "Nobody Wants This", u kojoj glumi Joanne uz Adama Brodyja, donio novu generaciju obožavatelja i dodatna priznanja kritike. Bell je tijekom karijere uspješno spajala komediju, dramu i glasovnu glumu, zbog čega je danas među najpoznatijim imenima koja su prošla kroz glumačku postavu "Heroesa".
| Foto: Kathy Hutchins/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Privatno je Bell godinama u vezi s glumcem i voditeljem podcasta Daxom Shepardom, za kojeg se udala 2013. godine. Zajedno imaju dvije kćeri, Lincoln i Deltu, a supružnici su tijekom godina otvoreno govorili o braku, roditeljstvu i izazovima obiteljskog života, pritom nastojeći svoju djecu držati izvan intenzivne medijske pozornosti.
| Foto: DAVID SWANSON/REUTERS
Foto MIKE BLAKE/REUTERS
Adrian Pasdar u "Heroesima" je utjelovio Nathana Petrellija, ambicioznog političara koji skriva nevjerojatnu sposobnost letenja i starijeg brata Petera Petrellija. Njegov kompliciran odnos s obitelji, političke ambicije i neprestana borba između osobnih interesa i spašavanja drugih učinili su Nathana jednim od važnijih likova prvih sezona serije.
| Foto: LuMar Jr/PRESS ASSOCIATION
Nakon završetka "Heroesa" Pasdar je ostvario brojne angažmane povezane s Marvelovim svijetom, a posebno se istaknuo kao glas Tonyja Starka, odnosno Iron Mana. Tom je superheroju posuđivao glas u nizu animiranih projekata, među kojima su "Ultimate Spider-Man" i "Avengers Assemble", kao i u nekoliko drugih Marvelovih animiranih serija i videoigara.
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Pred kamerama je ostvario zapaženu ulogu Glenna Talbota u seriji "Agents of S.H.I.E.L.D.", gdje se tijekom više sezona od vojnog protivnika glavnih junaka razvio u mnogo složeniji lik. Poslije se pojavljivao u serijama "Supergirl" i "Grand Hotel", a novijoj publici poznat je i kao Nolan Burgess iz kriminalističke drame "The Cleaning Lady".
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Privatno se Pasdar 2000. godine oženio Natalie Maines, pjevačicom grupe The Chicks, nekada poznate kao Dixie Chicks. U braku su dobili dvojicu sinova, Jacksona i Becketta, no Maines je 2017. podnijela zahtjev za razvod, a njihov je brak službeno okončan 2019. godine.
| Foto: (C) Freeman/Digital Focus Intl
Foto Steven Bergman/AFF-USA.COM