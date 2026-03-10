FOTO Evo gdje su danas glumci serije 'Buffy, ubojica vampira'

Premijerno prikazana na mreži WB 10. ožujka 1997. godine, serija "Buffy, ubojica vampira" postala je kultni hit kroz sedam sezona prikazivanja. Natprirodna drama lansirala je karijere nekoliko glumaca, a lani je potvrđeno da se glavna glumica Sarah Michelle Gellar vraća ulozi koja ju je proslavila. U galeriji provjerite gdje su glumci slavne serije 29 godina nakon premijere.
Sarah Michelle Gellar bila je miljenica 90-ih, a nakon serije "Buffy, ubojica vampira", u kojoj je imala naslovnu ulogu, nastavila je nizati filmove kao što su "The Grudge", "The Grudge 2", "The Air I Breathe" i "Possession".
Vještinu ubijanja čudovišta vratila je na male ekrane 2023. godine u seriji "Wolf Pack" koja je otkazana nakon jedne sezone. Između ostalog je objavila i vlastitu kuharicu "Stirring Up Fun with Food" 2017.
Gellar se udala za glumca Freddieja Prinzea Jr.-a 2002. godine, a par se upoznao na snimanju filma "Znam što si radila prošlog ljeta". Imaju dvoje djece, a svoju privatnost nastoje čuvati što dalje od javnosti.
Glumac David Boreanaz utjelovio je Angela, Buffyjina saveznika i simpatiju. Uloga mu je priskrbila i posebnu seriju nazvanu "Angel".
Nije prestao s radom otkako je serija završila, a publika ga je obožavala u seriji "Kosti" u kojoj je imao glavnu mušku ulogu uz kolegicu Emily Deschanel. Do 2024. je imao ulogu i u seriji "SEAL Team".
Boreanaz je u braku s glumicom Jaime Bergman s kojom ima kćer i sina.
Nicholas Brendon proslavio se kao najbolji prijatelj Buffy Summers, Xander Harris. Nakon "Buffy" pojavio se u serijama kao što su "Kitchen Confidential", "Private Practice" i "Criminal Minds".
Medijske stupce je punio nekoliko puta zbog problema s vlastima te borbe s mentalnim zdravljem. U kliniku za odvikavanje otišao je 2004. te ponovno 2010. godine, a nekoliko puta je i uhićen.
Godine 2015. razišao se od supruge Moonde Tee samo pet mjeseci nakon vjenčanja. Samo par godina kasnije tadašnja djevojka ga je prijavila policiji zbog napada u hotelskoj sobi te je kasnije i optužen. Problema s policijom imao je i 2021. godine zbog krivotvorenja dokumenata kojima je došao do lijekova na recept o kojima je bio ovisan.
Alyson Hannigan glumila je najbolju prijateljicu glavne junakinje serije, Willow Rosenberg. Publiku je osvojila i u serijalu filmova "Američka pita".
Veliki uspjeh postigla je i zahvaljujući seriji "Kako sam upoznao vašu majku". Pojavila se u još nekoliko projekata, a za časopis People je komentirala kako je imala sreću što je bila dijelom uspješnih serija i filmova.
Hannigan se udala za kolegu iz serije "Buffy, ubojica vampira" Alexisa Denisofa 2003. godine, a par ima dvije kćeri.
James Marsters je glumio seksi vampira Spikea u seriji "Buffy, ubojica vampira", kao i seriji "Angel". Pojavio se u još nekoliko nadnaravnih serija kao što su "Smallville", "The Super Hero Squad" i "Witches of East End".
Marsters se dvaput ženio, a od druge supruge, Patricije Rahman, rastao se 2021. godine. S prvom suprugom Lianom Davidson ima kćer.
Michelle Trachtenberg je u seriji utjelovila mlađu sestru glavne junakinje Buffy, Dawn Summers.
Trachtenberg se nakon "Buffy, ubojice vampira" pojavila u nizu uspješnica kao što su "Tračerica", "Mercy", "Weeds" i "Robot Chicken".
Anthony Head u seriji se pojavio kao Rupert Giles, mentor ubojice vampira, a glumac je imao nekoliko zapaženih uloga i nakon završetka serije. Pojavio se u uspješnicama kao što su "Ted Lasso" i "Bridgerton", a privatno sa suprugom Sarom Fisher i njihove dvije kćeri živi u engleskom Somersetu.
Seth Green glumio je vukodlaka Daniela "Oza" Osbournea u popularnoj seriji. Pojavio se i u seriji "Angel", a karijeru je nastavio projektima kao što su "Robot Chicken", "Family Guy" i "Teenage Mutant Ninja Turtles". U sretnom je braku s kolegicom Clare Grant od 2010. godine.
Charisma Carpenter glumila je Cordeliju Chase, prijateljicu glavne junakinje, a svoju je ulogu ponovila i u seriji "Angel". Nastavila je niz uspješnih uloga u serijama "Charmed", "Veronica Mars", "Greek" i "The Lying Game".
Prije nekoliko godina javno je progovorila o zlouporabi moći redatelja Jossa Whedona tijekom snimanja serija "Buffy, ubojica vampira" i "Angel". Carpenter je inače majka sina Donovana kojeg ima s bivšim suprugom Damianom Hardyjem.
