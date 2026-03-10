Obavijesti

29 GODINA OD PREMIJERE

FOTO Evo gdje su danas glumci serije 'Buffy, ubojica vampira'

Premijerno prikazana na mreži WB 10. ožujka 1997. godine, serija "Buffy, ubojica vampira" postala je kultni hit kroz sedam sezona prikazivanja. Natprirodna drama lansirala je karijere nekoliko glumaca, a lani je potvrđeno da se glavna glumica Sarah Michelle Gellar vraća ulozi koja ju je proslavila. U galeriji provjerite gdje su glumci slavne serije 29 godina nakon premijere.
Sarah Michelle Gellar and David Boreanaz
Sarah Michelle Gellar bila je miljenica 90-ih, a nakon serije "Buffy, ubojica vampira", u kojoj je imala naslovnu ulogu, nastavila je nizati filmove kao što su "The Grudge", "The Grudge 2", "The Air I Breathe" i "Possession". | Foto: Profimedia
