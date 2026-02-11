FOTO Evo gdje su danas glumci teen serije 'Dawson's Creek'

Karijera Jamesa Van Der Beeka lansirana je 1998. godine, kad je s dvadeset godina dobio glavnu ulogu u seriji 'Dawson's Creek'. Serija je postala globalni fenomen, a on i ostatak glumačke postave, uključujući Katie Holmes, Joshuu Jacksona i Michelle Williams, postali su ikone generacije. Evo gdje su glumci serije danas.
James Van Der Beek preminuo je 11. veljače nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i šestero djece.
| Foto: Krista Kennell/PRESS ASSOCIATION
James Van Der Beek preminuo je 11. veljače nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i šestero djece.
|
Foto: Krista Kennell/PRESS ASSOCIATION
James Van Der Beek preminuo je 11. veljače nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i šestero djece.
| Foto: Krista Kennell/PRESS ASSOCIATION
Glumac se proslavio ulogom sanjara Dawsona Leeryja u kultnoj tinejdžerskoj seriji 'Dawson's Creek'. Upravo ta serija otvorila mu je vrata Hollywooda i donijela brojne druge uloge.
| Foto: Profimedia
Sportska drama Varsity Blues (1999.) i crna komedija Pravila privlačnosti (2002.) bili su mu zapaženi projekti, a pojavio se i u još nekoliko serija.
| Foto: Globe Photos
Glumcu je u kolovozu 2023. godine dijagnosticiran treći stadij kolorektalnog karcinoma, ali svoju je borbu odlučio voditi daleko od očiju javnosti.
| Foto: Vince Flores/PRESS ASSOCIATION
S dijagnozom je izašao pred svoje obožavatelje tek u studenom 2024. godine, kad je otkrio s čime se suočava.
| Foto: Janet Gough
Joshua Jackson utjelovio je Paceyja Wittera u slavnoj seriji. Još tijekom snimanja serije pojavio se u nekoliko filmova.
| Foto: Profimedia
Posljednjih godina publiku je osvajao ulogama u serijama "Afera", "Dr. Death", a glumio je i u seriji "Fringe".
| Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Privatnim životom često je privlačio pažnju medija. Ljubio je kolegicu Katie Holmes dok su snimali "Dawson's Creek", 10 godina je bio u vezi s Diane Kruger, a četiri godine proveo je u braku s glumicom Jodie Turner-Smith, s kojom ima kćer.
| Foto: Doug Peters
Katie Holmes proslavila se kao Joey Potter u popularnoj seriji, najbolja prijateljica naslovnog lika "Dawson's Creeka". Producenti serije bili su oduševljeni njezinom audicijom, a probne snimke je napravila u podrumu svoje kuće dok je njezina majka čitala dio scenarija namijenjen Dawsonu.
| Foto: Profimedia
Nakon serije ostvarila je zapaženu karijeru brojnim ulogama u filmovima i serijama te je postala jedna od poznatijih imena Hollywooda.
| Foto: ARIS
Privatnim je životom često punila medijske stupce. S Tomom Cruiseom zaručila se tek nekoliko tjedana nakon što su se upoznali, a vjenčali su se na scijentološkoj ceremoniji 2006. Zajedno su dobili kćer Suri Cruise, a 2012. predala je papire za razvod od slavnoga glumca.
| Foto: Amanda Parks/Press Association/PIXSELL
Michelle Williams u "Dawson's Creeku" je glumila Jen Lindley, tinejdžericu koja se iz New Yorka preselila u izmišljeni gradić Capeside. Williams je živjela u Sjevernoj Karolini, gdje se serija snimala šest godina.
| Foto: PROFIMEDIA
Za svoju ulogu u filmu "Planina Brokeback" dobila je nominaciju za Oscara, a kasnije je nastavila nizati uspješnice. Glumila je uz bok najvećim zvijezdama te je radila s poznatim redateljima, od Ridleyja Scotta do Stevena Spielberga.
| Foto: Nicolas Khayat/Press Association/PIXSELL
Glumca Heatha Ledgera upoznala je dok je snimala "Planinu Brokeback", a zajedno su kasnije živjeli u New Yorku. Godine 2005. rodila je kći Matildu, a s Ledgerom je bila dvije godine u vezi prije nego su prekinuli. Slavni glumac preminuo je 2008. godine. Prošle godine je sa suprugom Thomasom Kailom dobila četvrto dijete, a privatni život pokušava držati daleko od javnosti.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Kerr Smith utjelovio je Jacka McPheea u popularnoj seriji. Pojavio se u drugoj sezoni serije te je glumio tinejdžera od 16 godina, dok je u stvarnom životu bio deset godina stariji.
| Foto: (C) LuMar Jr. / AFF-USA.COM
Krajem 90-ih i početkom novog milenija, Smith je imao nekoliko zapaženih ulogama u popularnim projektima, a pojavio se i u seriji "Čarobnice". Glumio je i u filmu "Final Destination", a bio je posljednji gost MTV showa "Punk'd".
| Foto: (C)Steven Bergman
Iako nije ostvario veće uloge, pojavljivao se kroz godine u serijama. Jedan od posljednjih projekata mu je hit serija "Riverdale", a glumio je ravnatelja škole u četvrtoj sezoni.
| Foto: Charles Guerin/PRESS ASSOCIATION
Audrey Liddell bila je članica ekipe uz Dawsona, Joey, Paceyja, Jacka i Jen, a odglumila ju je Busy Phillips.
| Foto: Tony DiMaio/PRESS ASSOCIATION
Tijekom godina koje su uslijedile pojavila se u brojnim serijama i filmovima, vodi talk show, a 2018. godine je objavila i memoare.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Phillips s bivšim suprugom Marcom Silversteinom ima dvije kćeri, a par se razišao 2021. godine nakon 14 godina braka.
| Foto: Kylie Cooper/REUTERS