ŽIVOT IH NIJE MAZIO

FOTO Evo gdje su danas glumci teen serije 'Dawson's Creek'

Karijera Jamesa Van Der Beeka lansirana je 1998. godine, kad je s dvadeset godina dobio glavnu ulogu u seriji 'Dawson's Creek'. Serija je postala globalni fenomen, a on i ostatak glumačke postave, uključujući Katie Holmes, Joshuu Jacksona i Michelle Williams, postali su ikone generacije. Evo gdje su glumci serije danas.
Los Angeles: Premijera filma L!fe Happens
James Van Der Beek preminuo je 11. veljače nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Iza sebe je ostavio suprugu Kimberly i šestero djece. | Foto: Krista Kennell/PRESS ASSOCIATION
