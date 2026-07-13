Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OSVOJILI SVIJET

FOTO Evo gdje su danas glumci uspješnog filma 'Jurski park'

Film "Jurski park" je premijerno prikazan 1993. godine te je brzo postao jedan od najvećih filmskih fenomena svoga vremena. U ponedjeljak je javnost pogodila tužna vijest da je preminuo Sam Neill, koji je utjelovio Alana Granta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Evo gdje su danas glumci uspješnog filma 'Jurski park'
"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi. | Foto: Youtube/Screenshoot
1/38
"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi. | Foto: Youtube/Screenshoot
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026