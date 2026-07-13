FOTO Evo gdje su danas glumci uspješnog filma 'Jurski park'

Film "Jurski park" je premijerno prikazan 1993. godine te je brzo postao jedan od najvećih filmskih fenomena svoga vremena. U ponedjeljak je javnost pogodila tužna vijest da je preminuo Sam Neill, koji je utjelovio Alana Granta
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"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi.
| Foto: Youtube/Screenshoot
"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi.
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Foto: Youtube/Screenshoot
"Jurassic Park" ostvario je golem komercijalni uspjeh i osvojio publiku diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj kombinaciji računalno generiranih vizualnih efekata, impresivnih animatroničkih modela i prepoznatljive redateljske vještine Stevena Spielberga. Ipak, velik dio njegove trajne popularnosti duguje iznimno dobro odabranoj glumačkoj postavi.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Sam Neill u filmu je utjelovio slavnog paleontologa dr. Alana Granta, stručnjaka koji obožava dinosaure, ali nije pretjerano sklon djeci. Na prvi pogled djeluje ozbiljno i teško pristupačno, no ispod grube vanjštine krije se dobroćudna osoba koja tijekom priče prolazi značajnu osobnu promjenu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Rođen na Novom Zelandu, Neill je glumačku karijeru izgradio prvo u Australiji, gdje je stekao priznanje u filmu "My Brilliant Career" iz 1979. godine uz Judy Davis. Uslijedile su zapažene uloge u ostvarenjima "Possession" i "The Hunt for Red October", kojima je dodatno učvrstio svoj međunarodni ugled. Nije mu bio stran ni žanr horora pa je tijekom karijere ostvario upečatljive nastupe u filmovima "In the Mouth of Madness", "Event Horizon" i "Daybreakers", u kojima je pokazao svoju sposobnost uvjerljivog tumačenja složenih i napetih likova.
| Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress
Na televiziji je ostvario niz zapaženih uloga, među kojima se ističe legendarni čarobnjak Merlin u istoimenoj NBC-jevoj miniseriji. Pojavio se i u popularnim serijama "The Tudors", "Alcatraz", "Peaky Blinders" te "Apples Never Fall".
| Foto: Supplied by LMKMEDIA / ipa-agency.net
Godine 2022. Neillu je dijagnosticiran limfom, zbog čega je prošao kemoterapiju te se oporavio, a komentirao je da mu je bolest sada u remisiji. Osim glume, vlasnik je vinarije Two Paddocks na Novom Zelandu, a 2023. godine objavio je autobiografsku knjigu "Did I Ever Tell You This?" u kojoj iskreno progovara o svojem životu i karijeri.
| Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress
Sam Neill otac je četvero djece. Godine 1989. oženio se vizažisticom Noriko Watanabe, no njihov je brak završio razvodom 2017. godine.
| Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress
Svijet je 13. srpnja rastužila vijest o smrti slavnoga glumca. Preminuo je iznenada u 79. godini.
| Foto: Profimedia
Srdačna, odlučna i neustrašiva, dr. Ellie Sattler ne boji se zasukati rukave i uhvatiti se u koštac s najzahtjevnijim zadacima. Bilo da proučava tragove dinosaura ili bježi pred opasnim grabežljivcima, Laura Dern je svojom toplom i uvjerljivom izvedbom pokazala zašto je Ellie jedan od najomiljenijih likova u filmu "Jurassic Park".
| Foto: Youtube/Screenshoot
Kći proslavljenih glumaca Brucea Derna i Diane Ladd, Laura Dern već je u mladosti izgradila zapaženu glumačku karijeru. Publika ju je upoznala kroz filmove "Mask", kao i kroz suradnje s redateljem Davidom Lynchom u ostvarenjima "Blue Velvet" i "Wild at Heart". Za glavnu ulogu u filmu "Rambling Rose" zaradila je svoju prvu nominaciju za Oscara, čime je potvrdila status jedne od najperspektivnijih glumica svoje generacije.
| Foto: Hubert Boesl
Novo veliko poglavlje njezine karijere započelo je tijekom 2010-ih, kada je ostvarila niz iznimno hvaljenih uloga. Za glavnu ulogu u HBO-ovoj seriji "Enlightened" osvojila je Zlatni globus, dok joj je nastup u filmu "Wild" donio drugu nominaciju za Oscara. Velike pohvale kritike i nagradu Emmy osvojila je 2017. godine za ulogu u seriji "Big Little Lies", a iste se godine pojavila i kao viceadmiralka Holdo u filmu "Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi".
| Foto: Rocco Spaziani
Laura Dern ponovno je surađivala s Davidom Lynchom u seriji "Twin Peaks: The Return", gdje je utjelovila Diane, a ljubitelji dinosaura dočekali su njezin povratak zajedno sa Samom Neillom i Jeffom Goldblumom u filmu "Jurassic World Dominion". Vrhunac tog razdoblja stigao je kada je za ulogu odvjetnice Nore Fanshaw u filmu "Marriage Story" osvojila Oscar za najbolju sporednu glumicu.
| Foto: Rocco Spaziani
Posljednjih godina Dern radi i kao producentica te jedna od glavnih glumica u seriji "Palm Royale" za Apple TV+. Iz braka s glazbenikom Benom Harperom ima dvoje djece.
| Foto: Laurent VU/SIPA
Sa svojim osebujnim načinom govora, nepredvidivim ponašanjem i sklonosti kaosu, Jeff Goldblum vrhunski je utjelovio matematičara dr. Iana Malcolma u "Jurassic Parku". Malcolm od samog početka upozorava da se priroda ne može kontrolirati te da će pokušaj čovjeka da ovlada njezinim silama neminovno završiti katastrofom. Njegova slavna rečenica "Život uvijek pronađe put" postala je jedna od najcitiranijih iz cijele filmske franšize.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Goldblum je i prije dolaska u svijet dinosaura imao bogatu i uspješnu glumačku karijeru. Među njegovim najpoznatijim ranim ostvarenjima nalaze se filmovi "Invasion of the Body Snatchers", "The Big Chill", kultni horor "The Fly" te romantična komedija "Earth Girls Are Easy", u kojima je izgradio prepoznatljiv glumački stil i osebujnu karizmu.
| Foto: Baxter/PRESS ASSOCIATION
Posebno plodnu suradnju ostvario je s cijenjenim redateljem Wesom Andersonom, pojavivši se u filmovima "The Life Aquatic with Steve Zissou", "The Grand Budapest Hotel", "Isle of Dogs" i "Asteroid City". Njegova ekscentričnost došla je do punog izražaja i u ulozi Grandmastera u Marvelovu filmu "Thor: Ragnarok".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Godine 2019. dobio je i vlastitu dokumentarnu seriju "The World According to Jeff Goldblum", produciranu za National Geographic i dostupnu na platformi Disney+, u kojoj istražuje svakodnevne teme iz svojeg prepoznatljivo znatiželjnog i duhovitog kuta.
| Foto: Profimedia, Instagram, Canva.
Privatno je od 2014. godine u braku s bivšom gimnastičarkom Emmie Livingston, s kojom ima dvojicu sinova.
| Foto: YouTube
Malo je filmskih likova ostavilo tako snažan dojam kao John Hammond, vizionar i osnivač "Jurassic Parka", kojeg je utjelovio Richard Attenborough. Steven Spielberg nije štedio pri odabiru glumca za ovu ključnu ulogu, a Attenborough je Hammondu podario toplinu, karizmu i optimizam čovjeka koji sanja o nemogućem. Iako su mu namjere plemenite, upravo ga neograničena vjera u vlastiti projekt i golema financijska moć na kraju dovode do katastrofalnih posljedica.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Britanski glumac iza sebe je imao impresivnu karijeru mnogo prije nego što je zakoračio među dinosaure. Tijekom desetljeća ostvario je zapažene uloge u filmovima "The Great Escape", "The Sand Pebbles" i "Doctor Dolittle", za koji je osvojio nagradu Zlatni globus.
| Foto: Peter Jordan/PRESS ASSOCIATION
Osim na filmu, Attenborough je ostavio dubok trag i u kazalištu. Godine 1952. prvi je utjelovio detektiva narednika Trottera u predstavi The Mousetrap Agathe Christie, koja je s vremenom postala najdugovječnija kazališna predstava u povijesti. Za svoj doprinos umjetnosti i kulturi odlikovan je viteškom titulom 1976. godine.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION
Veliki ugled stekao je i iza kamere kao redatelj i producent. Njegov biografski film "Gandhi" osvojio je Oscare za najbolji film i najbolju režiju, potvrdivši Attenborougha kao jednog od najcjenjenijih filmskih autora svoje generacije. Uspjeh je nastavio i filmom "Chaplin", posvećenim životu legendarnog Charlieja Chaplina.
| Foto: Fiona Hanson/PRESS ASSOCIATION
Richard Attenborough preminuo je 2014. godine u 91. godini života, a iza sebe je ostavio iznimno bogatu umjetničku ostavštinu. Bio je u braku sa suprugom Sheilom Sim od 1945. godine, a zajedno su imali troje djece.
| Foto: STEPHENS/PRESS ASSOCIATION
Dennis Nedry jedan je od najupečatljivijih likova u "Jurassic Parku", iako se njegovi planovi raspadnu jednako brzo kao i sigurnosni sustav parka. Tumači ga Wayne Knight, koji je od Nedryja stvorio pohlepnog računalnog stručnjaka sklonog krađi i prečacima. Njegova odluka da ukrade embrije dinosaura i sabotira sustav zaštite pokreće lanac događaja koji će cijeli park gurnuti u kaos, a njega samoga dovesti do neslavnog i nezaboravnog kraja.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Wayne Knight već je prije "Jurassic Parka" bio poznato lice američke televizije i filma. Publika ga je posebno zapamtila kao Newmana, vječnog suparnika Jerryja Seinfelda u kultnoj humorističnoj seriji "Seinfeld", gdje je svojim komičnim nastupima stekao status jednog od najomiljenijih sporednih likova. Prije toga glumio je i u filmovima "Dirty Dancing", "Born on the Fourth of July" te "Basic Instinct".
| Foto: NBC Screenshot
Na televiziji je ostvario više od stotinu epizoda kao policajac Don u humorističnoj seriji "3rd Rock from the Sun", a gostovao je i u popularnim serijama "Nip/Tuck", "Hot in Cleveland" i "Narcos".
| Foto: NBC Screenshot
Osim glume pred kamerama, Knight je izgradio i bogatu karijeru glasovnog glumca. Posudio je glas brojnim animiranim likovima, među kojima se izdvajaju uloge u filmovima "Hercules", "Toy Story 2", gdje je utjelovio kolekcionara igračaka Ala, zatim "Tarzan", "Kung Fu Panda" te lik Pingvina u animiranoj seriji "Harley Quinn".
| Foto: Supplied by LMK/PIXSELL
U privatnom životu Wayne Knight od 2006. godine je u braku s Clare de Chenu, s kojom ima sina.
| Foto: Profimedia/arhivska fotografija
Prije nego što je zauvijek ostala upamćena po slavnoj sceni sa zelenim želeom u "Jurassic Parku", Ariana Richards već je gradila uspješnu karijeru dječje glumice. Jedan od njezinih prvih susreta s filmskim čudovištima dogodio se u kultnom filmu "Tremors", gdje je glumila uz Kevina Bacona i pjevačicu Rebu McEntire.
| Foto: Screenshot Youtube
Godine 1993. pridružila se glumačkoj postavi "Jurassic Parka" u ulozi Lex Murphy, unuke Johna Hammonda. Lex je inteligentna i snalažljiva djevojčica koja se tijekom opasne avanture pokazuje kao vrsna korisnica računala te svojim znanjem značajno pridonosi pokušajima preživljavanja nakon što dinosauri preuzmu kontrolu nad parkom.
| Foto: IMDB
Nakon velikog uspjeha filma, Richards je nastavila glumačku karijeru u komediji "Angus", gdje je utjelovila popularnu srednjoškolsku navijačicu. Gostovala je i u posebno ozbiljnoj epizodi serije "Boy Meets World", u kojoj je tumačila tinejdžericu žrtvu obiteljskog zlostavljanja, pokazavši da se može uspješno nositi i s dramatičnim ulogama. Pojavila se i u glazbenom spotu za pjesmu "Brick" sastava Ben Folds Five.
| Foto: IMDB
Lik Lex Murphy nakratko je reprizirala u filmu "The Lost World: Jurassic Park", a ponovno se vratila i svojoj ulozi iz filma "Tremors" u nastavku "Tremors 3: Back to Perfection" iz 2001. godine.
| Foto: HPA / IPA
Nakon filma "Battledogs" iz 2013. godine odlučila se povući iz glume i posvetiti svojoj drugoj velikoj strasti, likovnoj umjetnosti. Danas živi u gradu Salemu u američkoj saveznoj državi Oregon sa suprugom i kćeri te uspješno radi kao akademska slikarica specijalizirana za portrete i pejzaže. Njezin umjetnički talent prepoznao je i Steven Spielberg, koji jedno od njezinih ulja na platnu ponosno drži izloženo u svom uredu.
| Foto: HPA / IPA
Joseph Mazzello počeo je graditi svoju glumačku karijeru puno prije nego što se našao u bijegu pred dinosaurima i penjao po električnim ogradama na otoku Isla Nublar. Mladi glumac već je privukao pozornost Hollywooda ulogama u filmovima "Radio Flyer" i "Jersey Girl", a posebno je zaintrigirao Stevena Spielberga tijekom audicije za film "Hook" iz 1991. godine. Iako je tada bio premlad za ulogu Peterova sina, Spielberg je ostao toliko impresioniran njegovim talentom da je odlučio prilagoditi lik Tima Murphyja u "Jurassic Parku", pretvorivši ga iz starijeg u mlađeg brata kako bi ga mogao povjeriti upravo Mazzellu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
Nakon velikog uspjeha "Jurassic Parka", Mazzello je nastavio nizati zapažene uloge. Već iste godine pojavio se u filmu "Shadowlands", koji je režirao njegov kolega iz "Jurassic Parka" Richard Attenborough. Uslijedili su nastupi u filmovima The "River Wild", "The Cure" i "Three Wishes", potvrdivši njegov status jednog od najperspektivnijih mladih glumaca tog razdoblja.
| Foto: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/IMAGOST
Lik Tima Murphyja ponovno je utjelovio u kratkom gostovanju u filmu "The Lost World: Jurassic Park", čime je još jednom razveselio obožavatelje slavne franšize.
| Foto: Wong/PRESS ASSOCIATION
Među njegovim kasnijim zapaženim projektima ističu se glavna uloga u znanstvenofantastičnom filmu "Star Kid", nastup u hvaljenoj ratnoj miniseriji "The Pacific" te uloga u biografskoj drami "The Social Network", koja prikazuje nastanak Facebooka.
| Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION
Osim glume, Joseph Mazzello završio je studij filmske umjetnosti na Sveučilištu Južne Kalifornije, nakon čega se počeo baviti i pisanjem scenarija te režijom. Posljednjih godina nastavio je uspješnu karijeru nastupima u filmu "Bohemian Rhapsody", miniseriji "Impeachment: American Crime Story" te filmu "Unexpected".
| Foto: Scott Garfitt/PRESS ASSOCIATION