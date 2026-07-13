FOTO Evo gdje su danas glumci uspješnog filma 'Jurski park'

Rođen na Novom Zelandu, Neill je glumačku karijeru izgradio prvo u Australiji, gdje je stekao priznanje u filmu "My Brilliant Career" iz 1979. godine uz Judy Davis. Uslijedile su zapažene uloge u ostvarenjima "Possession" i "The Hunt for Red October", kojima je dodatno učvrstio svoj međunarodni ugled. Nije mu bio stran ni žanr horora pa je tijekom karijere ostvario upečatljive nastupe u filmovima "In the Mouth of Madness", "Event Horizon" i "Daybreakers", u kojima je pokazao svoju sposobnost uvjerljivog tumačenja složenih i napetih likova. | Foto: Clemens Niehaus/Geisler-Fotopress