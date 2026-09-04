FOTO Evo kako je izgledalo snimanje novog seksi spota Nives Celzijus za 'Bestijalnu'

Nives Celzijus ima novu pjesmu, ali i vrući spot za nju. 'Bestijalno' je objavljena u petak u 12 sati, a sudeći prema reakcijama i komentarima fanova, riječ je o njezinu dosad najsmjelijem i najizazovnijem izdanju...
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U "Bestijalnom" Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna „zvijer“ od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
U "Bestijalnom" Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna „zvijer“ od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede. |
Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
U "Bestijalnom" Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna „zvijer“ od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
"Nakon "Sinkronije" dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama kojima se jako radujem. Prva u nizu je "Bestijalno", s kojom najavljujem jedan novi zvuk, drugačiji od svega što sam dosad radila", rekla je Nives.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Pjevačica ne skriva zadovoljstvo odabirom partnera u spotu i uvjerena je da će se žene u njega pozaljubljivati.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Aranžman i produkciju pjesme potpisuje Natko Smoljan, dok je spot ponovno režirao Nivesin dugogodišnji suradnik Dario Radusin.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Snimanje je trajalo čak 14 sati, a nije nedostajalo ni izazovnih scena, od polijevanja hladnim mlijekom do tuširanja ledenom vodom u kasne sate.
| Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Dominik Brlečić, Privatni album
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills
Foto Video Stills