FOTO Evo kako je izgledalo snimanje novog seksi spota Nives Celzijus za 'Bestijalnu'

"Nakon "Sinkronije" dogodio mi se neki nalet inspiracije i kreativnosti pa je nastala nekolicina novih autorskih pjesama kojima se jako radujem. Prva u nizu je "Bestijalno", s kojom najavljujem jedan novi zvuk, drugačiji od svega što sam dosad radila", rekla je Nives. | Foto: Dominik Brlečić, Privatni album