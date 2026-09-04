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VRUĆE SCENE

FOTO Evo kako je izgledalo snimanje novog seksi spota Nives Celzijus za 'Bestijalnu'

Nives Celzijus ima novu pjesmu, ali i vrući spot za nju. 'Bestijalno' je objavljena u petak u 12 sati, a sudeći prema reakcijama i komentarima fanova, riječ je o njezinu dosad najsmjelijem i najizazovnijem izdanju...
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FOTO Evo kako je izgledalo snimanje novog seksi spota Nives Celzijus za 'Bestijalnu'
U "Bestijalnom" Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna „zvijer“ od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede. | Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
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U "Bestijalnom" Nives pokazuje svoju divlju stranu, pije mlijeko poput mačkice, a društvo joj pravi impresivna „zvijer“ od čak 195 centimetara, atraktivni model koji bi lako mogao privući brojne poglede. | Foto: Dominik Brlečić, Privatni album
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