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SLAVI ROĐENDAN

Sjećate se Doris Pinčić s početka karijere? Evo kako se mijenjala

Doris Pinčić Guberović, jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica s hrvatskih ekrana, danas slavi svoj 38. rođendan. Tim povodom prisjećamo se njezina impresivnog puta od glumačkih početaka do statusa voditeljske zvijezde.
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Sjećate se Doris Pinčić s početka karijere? Evo kako se mijenjala
Doris je rođena 4. rujna 1988. godine u Zadru, gdje je od najranijih dana pokazivala veliku strast prema javnom nastupu. Iako je prvo upisala studij društvenih znanosti, ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju za glumu i lutkarstvo u Osijeku. | Foto: Privatni album/
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Doris je rođena 4. rujna 1988. godine u Zadru, gdje je od najranijih dana pokazivala veliku strast prema javnom nastupu. Iako je prvo upisala studij društvenih znanosti, ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju za glumu i lutkarstvo u Osijeku. | Foto: Privatni album/
Komentari 5

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