Sjećate se Doris Pinčić s početka karijere? Evo kako se mijenjala

Doris Pinčić Guberović, jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica s hrvatskih ekrana, danas slavi svoj 38. rođendan. Tim povodom prisjećamo se njezina impresivnog puta od glumačkih početaka do statusa voditeljske zvijezde.
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Doris je rođena 4. rujna 1988. godine u Zadru, gdje je od najranijih dana pokazivala veliku strast prema javnom nastupu. Iako je prvo upisala studij društvenih znanosti, ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju za glumu i lutkarstvo u Osijeku.
| Foto: Privatni album/
Doris je rođena 4. rujna 1988. godine u Zadru, gdje je od najranijih dana pokazivala veliku strast prema javnom nastupu. Iako je prvo upisala studij društvenih znanosti, ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju za glumu i lutkarstvo u Osijeku.
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Foto: Privatni album/
Doris je rođena 4. rujna 1988. godine u Zadru, gdje je od najranijih dana pokazivala veliku strast prema javnom nastupu. Iako je prvo upisala studij društvenih znanosti, ljubav prema glumi odvela ju je na Akademiju za glumu i lutkarstvo u Osijeku.
| Foto: Privatni album/
Tijekom studija bila je vrlo aktivna u umjetničkim projektima, što ju je dodatno ohrabrilo da se profesionalno posveti glumačkoj karijeri. Nakon diplome, strpljivo je gradila svoj put kroz nekoliko manjih uloga koje su bile čvrst temelj za sve ono što je uslijedilo.
| Foto: Boris Šćitar/Pixsell
Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se 2011. godine kada je dobila glavnu ulogu u visokobudžetnoj seriji "Larin izbor". Uloga Lare Božić donijela joj je golemu popularnost i vinula je među najveće zvijezde u Hrvatskoj.
| Foto: NOVA TV
Serija je postigla nezapamćen uspjeh, a Doris Pinčić Guberović postala je sinonim za lik kojeg je utjelovila, osvojivši srca publike diljem cijele regije. Ova uloga postala je njezina odskočna daska i otvorila joj vrata brojnih budućih projekata.
| Foto: NOVA TV
"Larin izbor" prerastao je u pravi kulturni fenomen, a njegova popularnost prešla je i granice Hrvatske. Serija je kasnije sinkronizirana i na arapski jezik, čime je Doris postala prepoznatljivo lice i na međunarodnoj televizijskoj sceni.
| Foto: Nova TV/Instagram/screenshot
Nakon završetka snimanja serije, Doris se odlučila okušati u novom mediju, pokazavši svoju svestranost i želju za učenjem. Voditeljsku karijeru započela je 2013. godine na Narodnom radiju, gdje je brzo stekla simpatije širokog kruga slušatelja.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Njezin prirodni talent, neposrednost i ugodan glas brzo su došli do izražaja pred radijskim mikrofonom. Ubrzo je uslijedio poziv s televizije, čime je započela njezina nova, iznimno uspješna profesionalna era na malim ekranima.
| Foto: Filip Brala/Pixsell
Dolaskom na RTL, Doris Pinčić postala je jedno od glavnih lica te komercijalne televizije. Vodila je niz popularnih zabavnih emisija koje su redovito bilježile visoku gledanost i donosile joj dodatnu popularnost kod najšire publike.
| Foto: Petar Glebov/Pixsell
Gledatelji su je zavoljeli kao voditeljicu popularnog kulinarskog showa "Tri, dva, jedan – kuhaj!". Svojom je energijom i toplinom osvajala i natjecatelje i publiku koja je vjerno pratila emisiju iz sezone u sezonu.
| Foto: RTL televizija
Pokazala je i sjajan osjećaj za rad s najmlađima u glazbenom talent showu "Zvjezdice". Njezina sposobnost da umiri tremu mladih natjecatelja i pruži im podršku postala je zaštitni znak tog popularnog formata.
| Foto: Boris Ščitar/Pixsell
Potvrda njezine svestranosti stigla je i s vlastitim talk showom "Na kavi kod Doris". U toj je emisiji ugostila brojne poznate osobe, dokazavši se kao vrsna sugovornica sposobna voditi i opuštene i ozbiljne razgovore.
| Foto: Maja Bota za RTL
Početkom 2020. godine, Doris je napravila velik korak u karijeri prešavši na Hrvatsku radioteleviziju. Taj je potez potvrdio njezin status jedne od najtraženijih i najcjenjenijih voditeljica u zemlji.
| Foto: Fran Hitrec
Odmah je preuzela jednu od ključnih uloga u prestižnoj jutarnjoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Postala je lice koje svakodnevno budi naciju, unoseći pozitivnu energiju i profesionalnost u domove diljem Hrvatske.
| Foto: Fran Hitrec
Osim zahtjevnog jutarnjeg programa, povjereno joj je i vođenje važnih projekata nacionalne televizije. Jedan od najznačajnijih bio je vođenje "Dore", hrvatskog izbora za pjesmu Eurovizije, što se smatra velikom profesionalnom čašću.
| Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram
Svojim je profesionalizmom i urođenim šarmom opravdala povjerenje vodstva HRT-a. U kratkom se roku etablirala kao jedno od najvažnijih i najprepoznatljivijih lica javnog medijskog servisa.
| Foto: Davor Visnjic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)
Iako se posljednjih godina prvenstveno posvetila voditeljskom poslu, Doris Pinčić nikada nije u potpunosti napustila glumu. Ostavila je zapažene uloge i u serijama "Vatre ivanjske" i "Horvatovi".
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Svoj glas posudila je i brojnim animiranim likovima, čime se dokazala i na području sinkronizacije. Time je pokazala još jedan segment svog umjetničkog talenta, skriven od kamera, ali dobro poznat najmlađoj publici.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Osim profesionalnih angažmana, poznata je i kao velika zaljubljenica u prirodu i planinarenje. Svoju je ljubav prema planinama podijelila s gledateljima kroz sudjelovanje u HRT-ovom popularnom serijalu "Planine".
| Foto: screenshot/HRT
Foto Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
Foto Nina Djurdjevic/PIXSELL
Foto RTL/canva
Foto Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL/
Foto HRT/Vedran Peteh
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto HRT/Screenshot
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)