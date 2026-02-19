FOTO Evo tko je Hrvatica koju je ljubio Andrew nakon razvoda
Bivša manekenka Monika Jakišić ljubila je bivšeg princa Andrewa nakon što je propao njegov brak sa Sarom Ferguson. Monika je izazvala pomutnju nakon večere u Londonu kada je objavila fotografiju dijamantnoga prstena, no Buckinghamska palača je brzo demantirala da se princ zaručio.
Manekenka Monika Jakišić navodno je očarala brojne poznate frajere među kojima su George Clooney i Enrique Iglesias, a kružile su glasine kako je zbog nje slavni zavodnik uništio vezu s Annom Kournikovom.
