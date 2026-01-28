KAZALIŠNA VEČER U ZAGREBU FOTO Evo tko je sve stigao na premijeru 'Samaca' u Gavellu

Dvojica činovnika, zaglavljena u svakodnevici obilježenoj dosadom i tromošću, započinju igru koja isprva djeluje bezazleno, ali se postupno pretvara u sukob s ozbiljnim političkim posljedicama. Paralelno s tim, usamljeni muškarac pokušava uspostaviti bliskost, no strah od samoće i nesposobnost da se istinski poveže s drugima stalno ga vraćaju u izolaciju. Riječ je o predstavi 'Samci', nastaloj prema tekstovima Ive Mihovilovića Mihića 'Siroti mali hrčci' i 'Gospodin Foka', čija je premijera bila u utorak navečer u zagrebačkom kazalištu Gavella.