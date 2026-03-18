FOTO Fatalna crnka 'iz Pariza' danas slavi rođendan: Biste li ju prepoznali kao plavušu?

Glumica Lily Collins svjetsku je slavu stekla u seriji 'Emily u Parizu', a uskoro će se vratiti na male ekrane kao legendarna Audrey Hepburn. Danas slavi 37. rođendan, a na nekih ranijim fotkama gotovo je neprepoznatljiva...
Rođena 18. ožujka 1989. u Guildfordu u Engleskoj, Lily Jane Collins djetinjstvo je provela na relaciji između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Nakon razvoda roditelja 1996. godine, sa šest se godina preselila s majkom Jill Tavelman u Los Angeles.
Kći je glazbene ikone Phila Collinsa, a medijska pozornost koja je pratila raspad braka njezinih roditelja oblikovala njezinu kasniju odluku da privatni život drži podalje od očiju javnosti.
Prije nego što je gluma postala njezin životni poziv, Collins je pokazivala snažan interes za novinarstvo. Kao tinejdžerica pisala je kolumne za časopise kao što su Elle Girl i Teen Vogue, a kasnije je upisala studij radiodifuznog novinarstva na Sveučilištu Južne Kalifornije.
Iako je prvu ulogu imala sa samo dvije godine u BBC-jevoj seriji Growing Pains, njezin pravi proboj dogodio se 2009. godine u hvaljenoj sportskoj drami Priča o prvaku (The Blind Side). Uloga kćeri lika kojeg je tumačila Sandra Bullock u filmu koji je zaradio više od 250 milijuna dolara stavila ju je na mapu Hollywooda.
Slijedio je niz raznolikih projekata, uključujući triler Otmica i horor Svećenik. Svjetsku prepoznatljivost donijela joj je uloga Snjeguljice u filmu Ogledalce, ogledalce iz 2012. godine, gdje je glumila uz bok Juliji Roberts i pokazala svoj pjevački talent. Sljedeće godine utjelovila je glavnu junakinju Clary Fray u fantastičnom filmu Instrumentarij smrtnika: Grad od kostiju.
Prijelaz prema zrelijim i kompleksnijim ulogama označila je romantična drama Pravila ne vrijede (2016.), koja joj je donijela prvu nominaciju za Zlatni globus. Ipak, uloga koja je najdublje odjeknula kod kritike i publike bila je ona u Netflixovoj drami Do kosti (2017.). U njoj je utjelovila Ellen, mladu ženu koja se bori s anoreksijom.
Kasnije je u svojim memoarima Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me otvoreno progovorila o vlastitoj borbi s poremećajem prehrane u tinejdžerskim danima, dajući ulozi dodatnu težinu i autentičnost.
Svoju glumačku svestranost potvrdila je ulogom Fantine u BBC-jevoj adaptaciji serije Jadnici, kao i u biografskim filmovima Tolkien i Krajnje izopačen, šokantno zao i okrutan, gdje je glumila dugogodišnju djevojku serijskog ubojice Teda Bundyja.
Godina 2020. donijela je ulogu koja ju je lansirala u stratosferu globalne popularnosti. Kao Emily Cooper u Netflixovoj hit seriji Emily u Parizu, osvojila je srca publike diljem svijeta.
Uloga joj je priskrbila drugu nominaciju za Zlatni globus, kao i nominaciju za prestižnu nagradu Emmy u kategoriji najbolje humoristične serije.
U rujnu 2021. godine udala se za američkog redatelja i scenarista Charlieja McDowella. Par je u siječnju 2025. putem surogat majčinstva dobio svoje prvo dijete, kćer Tove Jane McDowell.
U veljači 2026. objavljeno je da će utjeloviti legendarnu Audrey Hepburn u biografskom filmu o snimanju klasika Doručak kod Tiffanyja.
