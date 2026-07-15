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KULTNA KOMEDIJA

FOTO Film "Lovci na djeveruše" imao je sjajnu postavu, evo kako glumci danas izgledaju

Kultna komedija "Lovci na djeveruše" u kina je stigla 15. srpnja 2005. godine. Film je sjajnim humorom i glumačkom postavom brzo postao hit, a u galeriji pogledajte gdje su glumci danas.
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FOTO Film "Lovci na djeveruše" imao je sjajnu postavu, evo kako glumci danas izgledaju
Owen Wilson i Vince Vaughn utjelovili su dugogodišnje prijatelje Johna Beckwitha i Jeremyja Greya, dvojac koji zabavu pronalazi upadajući na tuđa vjenčanja kako bi upoznali žene. No njihov bezbrižan način života mijenja se kada na vjenčanju obitelji Cleary upoznaju sestre Claire i Gloriju, koje su utjelovile Rachel McAdams i Isla Fisher. | Foto: Screenshot/Youtoube
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Owen Wilson i Vince Vaughn utjelovili su dugogodišnje prijatelje Johna Beckwitha i Jeremyja Greya, dvojac koji zabavu pronalazi upadajući na tuđa vjenčanja kako bi upoznali žene. No njihov bezbrižan način života mijenja se kada na vjenčanju obitelji Cleary upoznaju sestre Claire i Gloriju, koje su utjelovile Rachel McAdams i Isla Fisher. | Foto: Screenshot/Youtoube
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