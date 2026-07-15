FOTO Film "Lovci na djeveruše" imao je sjajnu postavu, evo kako glumci danas izgledaju

Kultna komedija "Lovci na djeveruše" u kina je stigla 15. srpnja 2005. godine. Film je sjajnim humorom i glumačkom postavom brzo postao hit, a u galeriji pogledajte gdje su glumci danas.
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Owen Wilson i Vince Vaughn utjelovili su dugogodišnje prijatelje Johna Beckwitha i Jeremyja Greya, dvojac koji zabavu pronalazi upadajući na tuđa vjenčanja kako bi upoznali žene. No njihov bezbrižan način života mijenja se kada na vjenčanju obitelji Cleary upoznaju sestre Claire i Gloriju, koje su utjelovile Rachel McAdams i Isla Fisher.
| Foto: Screenshot/Youtoube
Owen Wilson i Vince Vaughn utjelovili su dugogodišnje prijatelje Johna Beckwitha i Jeremyja Greya, dvojac koji zabavu pronalazi upadajući na tuđa vjenčanja kako bi upoznali žene. No njihov bezbrižan način života mijenja se kada na vjenčanju obitelji Cleary upoznaju sestre Claire i Gloriju, koje su utjelovile Rachel McAdams i Isla Fisher. |
Foto: Screenshot/Youtoube
Owen Wilson i Vince Vaughn utjelovili su dugogodišnje prijatelje Johna Beckwitha i Jeremyja Greya, dvojac koji zabavu pronalazi upadajući na tuđa vjenčanja kako bi upoznali žene. No njihov bezbrižan način života mijenja se kada na vjenčanju obitelji Cleary upoznaju sestre Claire i Gloriju, koje su utjelovile Rachel McAdams i Isla Fisher.
| Foto: Screenshot/Youtoube
Uloga Johna Beckwitha u filmu "Lovci na djeveruše" dodatno je učvrstila status Owena Wilsona kao jednog od najprepoznatljivijih komičara svoje generacije. Zajedno s Vinceom Vaughnom pripada poznatoj skupini glumaca nazvanoj Frat Pack, koja je tijekom 2000-ih obilježila holivudsku komediju nizom velikih kino hitova. Njihova odlična kemija na ekranu bila je jedan od ključnih razloga uspjeha filma, a publika ih je godinama rado gledala u sličnim humorističnim ostvarenjima.
| Foto: Boesl
Nakon velikog uspjeha filma "Lovci na djeveruše", Wilson je nastavio graditi impresivnu filmsku karijeru. Glumio je u nizu zapaženih naslova poput "Marley i ja", "Ponoć u Parizu", "She's Funny That Way" i "Hotel Grand Budapest", potvrdivši da se jednako dobro snalazi u komedijama, dramama i filmovima renomiranih redatelja. S Vinceom Vaughnom ponovno je udružio snage 2013. godine u komediji "The Internship".
| Foto: Martin Rickett
Iako je već desetljećima među najpoznatijim holivudskim glumcima, Owen Wilson svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. Otac je troje djece, sinova Forda, rođenog 2011., i Finna, rođenog 2014., te kćeri Lyle, koja je rođena 2018. godine. Forda je dobio s bivšom djevojkom Jade Duell, Finna s Caroline Lindqvist, dok je Lylina majka njegova bivša partnerica Varunie Vongsvirates.
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Vince Vaughn je u filmu "Lovci na djeveruše" utjelovio Jeremyja Greya, šarmantnog i duhovitog zavodnika čiji je smisao za humor osvojio publiku diljem svijeta. Nakon velikog uspjeha ove komedije nastavio je graditi bogatu karijeru, glumeći u brojnim popularnim filmskim ostvarenjima poput "The Break-Up", "Fred Claus", "Couples Retreat" i "The Dilemma".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Osim na velikom platnu, Vaughn se uspješno okušao i u televizijskim projektima. Zapažene uloge ostvario je u serijama "Curb Your Enthusiasm", "True Detective" i "Bad Monkey".
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Za razliku od brojnih holivudskih zvijezda, Vince Vaughn svoj privatni život nastoji držati podalje od medijske pozornosti. S Kyjom Weber vjenčao se 2010. godine, nakon dvije godine veze, a iste godine postali su roditelji kćeri Locklyn Kyle. Njihova se obitelj proširila 2013. godine rođenjem sina Vernona Lindsayja.
| Foto: PA Images/ Doug Peters/Press Association/PIXSELL
Rachel McAdams je u filmu utjelovila Claire Cleary, djevojku u koju se zaljubljuje lik Owena Wilsona. U trenutku snimanja filma njezina je karijera bila u snažnom usponu zahvaljujući velikim uspjesima ostvarenja "Bilježnica" i tinejdžerskog hita "Opasne djevojke", koji su oba premijerno prikazani 2004. godine i učinili je jednom od najtraženijih mladih glumica u Hollywoodu.
| Foto: Nathan Denette/Press Association/PIXSELL
Nakon toga McAdams je nastavila nizati zapažene uloge u filmovima poput "Žena vremenskog putnika", "Ponoć u Parizu", "Zavjet ljubavi" i hvaljenoj drami "Spotlight", za koju je bila nominirana za nagradu Oscar u kategoriji najbolje sporedne glumice.
| Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL
Unatoč velikoj popularnosti, Rachel McAdams oduvijek je nastojala sačuvati privatnost i svoj osobni život držati podalje od medijske pozornosti. Od 2016. godine u vezi je sa scenaristom Jamiejem Lindenom, s kojim je 2018. dobila sina, a dvije godine kasnije i kćer. Obitelj rijetko izlaže javnosti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Isla Fisher je u filmu "Lovci na djeveruše" utjelovila je energičnu i ekscentričnu Gloriju Cleary, koja se zaljubljuje u lik Vincea Vaughna. Upravo joj je ta uloga donijela veliku prepoznatljivost i otvorila vrata brojnim holivudskim projektima.
| Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL
Nakon uspjeha filma Fisher je nastavila nizati zapažene uloge u ostvarenjima poput "Definitely, Maybe", "Confessions of a Shopaholic" i "Now You See Me", kao i u nizu drugih filmskih hitova. Svojim šarmom i komičarskim talentom izgradila je uspješnu karijeru koja traje više od dva desetljeća.
| Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS
Izvan filmskih setova Isla Fisher posvećena je obiteljskom životu. S glumcem i komičarom Sachom Baronom Cohenom vjenčala se 2010. godine, a zajedno su dobili dvije kćeri i sina. Par je u travnju 2024. objavio da je podnio zahtjev za razvod, koji je službeno okončan u lipnju 2025. godine, nakon čega su oboje istaknuli kako im zajednička briga o djeci ostaje najvažniji prioritet.
| Foto: O'Connor/AFF-USA.com
Iako se u filmu "Lovci na djeveruše" pojavljuje tek nakratko, Will Ferrell ostavio je snažan dojam u ulozi legendarnog Chazza Reinholda, prvog "rušitelja vjenčanja" koji je Johna i Jeremyja podučio svim trikovima zavođenja na svadbenim proslavama. Njegov urnebesan nastup brzo je postao jedan od najupečatljivijih trenutaka filma. Poput Owena Wilsona i Vincea Vaughna, Ferrell se ubraja u poznatu skupinu komičara Frat Pack, koja je obilježila holivudsku komediju tijekom 2000-ih godina.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nakon ovog filma Ferrell je nastavio nizati velike uspjehe u komedijama poput "Talladega Nights", "Blades of Glory", "Step Brothers", "The Other Guys", "Get Hard" i velikog kino hita "Barbie". Osim glumačke karijere, uspješan je i kao producent te stoji iza nekoliko hvaljenih televizijskih projekata, među kojima su serije "Succession", "Dead to Me" i "Drunk History".
| Foto: Â© LuMarPhoto/Press Association/PIXSELL
Na privatnom planu Will Ferrell već godinama vodi miran obiteljski život. Od 2000. godine u braku je sa švedskom glumicom Vivecom Paulin, s kojom ima trojicu sinova, Magnusa, rođenog 2004., Mattiasa, rođenog 2006., i Axela, koji je na svijet stigao 2010. godine.
| Foto: Isabel Infantes/Press Association/PIXSELL/Nathan Howard/REUTERS
Christopher Walken je u filmu "Lovci na djeveruše" glumio Williama Clearyja, uglednog političara i oca Claire i Glorije. U trenutku snimanja ove komedije već je bio jedno od najcjenjenijih glumačkih imena u Hollywoodu, s bogatom karijerom iza sebe. Još 1979. godine osvojio je Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Lovac na jelene", čime je učvrstio status jednog od najistaknutijih karakternih glumaca svoje generacije.
| Foto: Mehdi Taamallah
Ni nakon uspjeha "Lovaca na djeveruše" nije usporio tempo. Walken je nastavio glumiti u filmovima poput "Hairspray", "Seven Psychopaths", "Percy" i "Dune: Part Two". Velike pohvale dobio je i za sporednu ulogu u hvaljenoj seriji "Severance", koja mu je 2022. godine donijela nominaciju za nagradu Emmy.
| Foto: Borja B Hojas
Za razliku od mnogih kolega iz filmske industrije, Christopher Walken poznat je po vrlo stabilnom privatnom životu. Od 1969. godine u braku je s Georgianne Thon, dugogodišnjom partnericom koja je također ostvarila uspješnu karijeru u svijetu filma i televizije. Njihov brak smatra se jednim od najdugovječnijih i najstabilnijih u Hollywoodu.
| Foto: Regina Wagner/DPA
Bradley Cooper je u filmu "Lovci na djeveruše" utjelovio Sacka Lodgea, bahatog i samouvjerenog dečka Claire, koji predstavlja najveću prepreku ljubavnoj priči glavnih protagonista. U vrijeme snimanja filma bio je još uvijek relativno nepoznat glumac, s tek nekoliko zapaženih uloga iza sebe. Upravo mu je nastup u ovoj komediji otvorio vrata većim projektima, a pravi proboj ostvario je nekoliko godina kasnije zahvaljujući hit-komediji "Mamurluk".
| Foto: EDUARDO MUNOZ
Nakon toga Cooper je izgradio jednu od najuspješnijih karijera u Hollywoodu. Glumio je u filmovima poput "Limitless", "Silver Linings Playbook", "American Hustle", "American Sniper" i "A Star Is Born", za koje je zaradio brojne pohvale kritike i nominacije za najprestižnije filmske nagrade. Osim glume, okušao se i kao producent te sudjelovao u stvaranju uspješnih filmova poput "Jokera" i "Nightmare Alleyja".
| Foto: Mario Anzuoni
Na privatnom planu Bradley Cooper otac je kćeri Lee De Seine Shayk Cooper, koju je 2017. godine dobio s tadašnjom partnericom, manekenkom Irinom Shayk. Od listopada 2023. godine u vezi je s manekenkom Gigi Hadid.
| Foto: KGC-102/870
Jane Seymour je glumila Kathleen Cleary, suprugu Williama Clearyja i majku Claire i Glorije. U trenutku snimanja već je iza sebe imala impresivnu glumačku karijeru dugu nekoliko desetljeća te brojne nagrade, uključujući Zlatni globus i Emmy, zahvaljujući zapaženim televizijskim i filmskim ulogama. Njezino iskustvo i karizma dodatno su obogatili glumačku postavu ove popularne komedije.
| Foto: ALO/AFF-USA.com/PRESS ASSOCIATIO
Nakon filma nastavila je uspješno raditi u filmskoj industriji te se pojavila u ostvarenjima poput "Love, Wedding, Marriage", "Little Italy", "Friendsgiving" i "Irish Wish". Osim glume, posvetila se i humanitarnom radu kroz svoju zakladu Open Hearts Foundation, a tijekom godina objavila je i nekoliko knjiga u kojima piše o osobnom razvoju, zdravlju i životnim iskustvima.
| Foto: Instagram/Jane Seymour
Na privatnom planu Jane Seymour posljednjih godina povezuju s glazbenikom Johnom Zambettijem. Majka je šestero djece iz prijašnjih brakova. S bivšim suprugom Davidom Flynnom ima kćer Katherine i sina Seana te pokćerku Jenni, dok s bivšim suprugom Jamesom Keachom ima blizance Johna Stacyja i Kristophera Stevena te pokćerku Kalen.
| Foto: Caroline Brehman