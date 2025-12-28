Obavijesti

Galerija

Komentari 5
SVE PUCA OD KEMIJE

FOTO Gdje je Maja, tu je i njezin Šime! Pratio ju je na koncertu, a onda privukao k sebi i mazio

U petak navečer bili su u Makarskoj, a samo dan kasnije Maja Šuput i Šime Elez već su bili u Zadru, koji je poslužio kao kulisa još jednog Majinog nastupa. Dok je pjevala, Šime je koncert pratio iz publike. U jednom trenutku Maja je prišla dijelu publike u kojem je bio i on. Kratko su razmijenili nekoliko riječi, ona mu je nešto pokazala prema pozornici, a on se nagnuo kako bi je čuo u gužvi i buci. Sve brzo i spontano, prije nego što se vratila nastupu.
FOTO Gdje je Maja, tu je i njezin Šime! Pratio ju je na koncertu, a onda privukao k sebi i mazio
Ni nakon koncerta nisu se razdvajali. Večer se nastavila bez velike filozofije, večerom. | Foto: Instagram/screenshot
1/34
Ni nakon koncerta nisu se razdvajali. Večer se nastavila bez velike filozofije, večerom. | Foto: Instagram/screenshot
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025