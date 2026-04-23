FOTO Gigi Hadid voli se skidati pred kamerama: Pogledajte sva njezina izdanja kroz godine

Gigi dolazi iz velike i poznate obitelji. Ima mlađu sestru Bellu i brata Anwara, koji su također uspješni modeli. Sestre Hadid zajedno su nastupale na revijama Victoria's Secreta i sudjelovale u kampanjama brendova Fendi i Moschino. Godine 2017. obje su se našle na Forbesovoj listi najplaćenijih modela na svijetu, čime su postale prve sestre kojima je to pošlo za rukom. Gigi je često naglašavala koliko joj Bella znači, ističući da joj sestra pruža podršku u trenucima kada osjeća pritisak modne industrije.