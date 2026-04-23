FOTO Gigi Hadid voli se skidati pred kamerama: Pogledajte sva njezina izdanja kroz godine

Gigi Hadid slavna je manekenka koja je na sceni već dugi niz godina, a nosila je revije najpoznatijih modnih brendova. Pozirala je često i u golišavim izdanjima, a pažnju javnosti plijenila je i privatnim životom. Slavna ljepotica danas slavi 31. rođendan, a u galeriji pogledajte sva njezina izdanja.
Jelena Noura Hadid, svijetu poznatija kao Gigi Hadid, rođena je 23. travnja 1995. u Los Angelesu. Odrasla je u obližnjoj Santa Barbari, gdje je njezina prva velika ljubav bilo jahanje konja. Iako je sport obilježio njezino djetinjstvo, modni svijet bio joj je gotovo predodređen.
Njezina majka, Yolanda Hadid, bivša zvijezda reality showa "The Real Housewives of Beverly Hills", bila je uspješna nizozemska manekenka, dok je otac Mohamed Hadid palestinsko-američki investitor u nekretnine.
Gigi je često isticala da je njezina manekenska karijera započela kada je imala tek dvije godine, nakon što ju je otkrio suosnivač brenda Guess, Paul Marciano, dugogodišnji obiteljski prijatelj. Kao dijete pozirala je za Baby Guess i Guess Kids kampanje, no kasnije je napravila pauzu kako bi se posvetila “normalnom djetinjstvu”.
U srednjoj školi Malibu High School bila je kapetanica odbojkaške ekipe i natjecala se na kvalifikacijama za Junior Olympics, istovremeno njegujući svoju ljubav prema jahanju.
Nakon završetka srednje škole 2013. godine, preselila se u New York kako bi studirala kriminalističku psihologiju na The New Schoolu. Ipak, iste godine potpisala je ugovor s agencijom IMG Models, a sve veći broj modnih angažmana ubrzo je postao nespojiv sa studijem, zbog čega je obrazovanje stavila na čekanje.
Gigi dolazi iz velike i poznate obitelji. Ima mlađu sestru Bellu i brata Anwara, koji su također uspješni modeli. Sestre Hadid zajedno su nastupale na revijama Victoria’s Secreta i sudjelovale u kampanjama brendova Fendi i Moschino. Godine 2017. obje su se našle na Forbesovoj listi najplaćenijih modela na svijetu, čime su postale prve sestre kojima je to pošlo za rukom. Gigi je često naglašavala koliko joj Bella znači, ističući da joj sestra pruža podršku u trenucima kada osjeća pritisak modne industrije.
Njezin profesionalni proboj dogodio se 2014. godine kada je debitirala na New York Fashion Weeku za Desigual, dok joj je francuska modna urednica Carine Roitfeld osigurala naslovnicu CR Fashion Booka, što je označilo početak meteorskog uspona. Ubrzo su uslijedile kampanje za Toma Forda, a 2015. postala je ambasadorica brenda Maybelline. Iste godine prvi put je hodala na Victoria’s Secret reviji, nakon dva prethodna neuspjela pokušaja, a već 2016. dobila je i slavna “krila”.
Osim mode, Gigi se okušala i u glumi, pojavivši se u kratkom filmu "Virgin Eyes" te u popularnom spotu Taylor Swift za pjesmu "Bad Blood". Sudjelovala je i u glazbenim videima s izvođačima poput Calvina Harrisa i Zayna Malika, a režirala je spot grupe DNCE za pjesmu "Cake by the Ocean". Pojavljivala se i u reality emisijama, a 2016. vodila je American Music Awards.
U privatnom životu Gigi je često bila u središtu medijske pozornosti. Od 2023. godine u vezi je s glumcem Bradleyjem Cooperom, s kojim dijeli sličan životni stil i roditeljske obveze.
Prije toga bila je u dugogodišnjoj vezi s pjevačem Zaynom Malikom, s kojim ima kćer Khai, rođenu 2020. godine. Iako su se razišli 2021., ostali su u dobrim odnosima i zajedno odgajaju dijete.
Gigi je također otvoreno govorila o zdravstvenim izazovima. Godine 2018. otkrila je da boluje od Hashimotove bolesti, autoimunog poremećaja štitnjače. Nakon dijagnoze i liječenja objasnila je promjene u svojem izgledu te poručila kako više neće opravdavati svoj izgled pred javnošću, naglašavajući važnost prihvaćanja različitih tjelesnih tipova.
