FOTO Gipka Nives u kratkim hlačicama pokazala kako se radi špaga: 'Pravi si bolid!'

Svestrana Nives Celzijus redovito dijeli trenutke iz svog života sa brojnim pratiteljima na društvenim mrežama, a posljednjom objavom na Instagramu ponovno je uspjela privući veliku pozornost. Pjevačica, spisateljica i glumica pokazala je zavidnu tjelesnu fleksibilnost, ali i otkrila duhovit razlog zašto njezini zidovi, kako kaže, nikad nisu savršeno čisti.
Na videu koji je objavila, Nives, odjevena u crnu sportsku odjeću, izvodi zahtjevnu vježbu istezanja, takozvanu špagu uza zid.
| Foto: Instagram/Nives Celzijus
Njezina gipkost i kontrola pokreta ostavile su mnoge bez daha, no ono što je objavi dalo poseban šarm jest njezin opis i jedan neočekivani gost.
Naime, u kadru se pojavljuje njezina mačka koja se umiljava oko nje dok ona mirno ostaje u zahtjevnoj pozi.
"Imam dobro opravdanje zašto mi zidovi nikad nisu čisto bijeli…", napisala je Celzijus u opisu videa.
Njezini pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim prizorom. Ubrzo su se zaredali komentari puni pohvala i podrške. "Gipka Nives", "svaka čast" i brojni emotikoni srca i pljeska samo su neki od komentara kojima su obožavatelji nagradili njezin trud i duhovitost.
Već prije Nives je pokazala kako je gipka, te da se rado rastegne gdje god uhvati priliku.
