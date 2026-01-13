Obavijesti

ELASTIČNO TIJELO

FOTO Gipka Nives u kratkim hlačicama pokazala kako se radi špaga: 'Pravi si bolid!'

Svestrana Nives Celzijus redovito dijeli trenutke iz svog života sa brojnim pratiteljima na društvenim mrežama, a posljednjom objavom na Instagramu ponovno je uspjela privući veliku pozornost. Pjevačica, spisateljica i glumica pokazala je zavidnu tjelesnu fleksibilnost, ali i otkrila duhovit razlog zašto njezini zidovi, kako kaže, nikad nisu savršeno čisti.
Na videu koji je objavila, Nives, odjevena u crnu sportsku odjeću, izvodi zahtjevnu vježbu istezanja, takozvanu špagu uza zid. | Foto: Instagram/Nives Celzijus
