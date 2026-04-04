Ksenija iz Ljubav je na selu otkrila planove s Josipom za blagdane: 'Dolazi kod mene'
Ksenija Barić iz 'Ljubav je na selu' otkrila je kako je za nju Uskrs nezamisliv bez obiteljskog okupljanja i tradicionalnog doručka.
- Za Uskrs mi je najbitniji obiteljski doručak. Uvijek jedemo šunku, jaja i mladi luk. Volimo se i tucati s jajima - ispričala je za RTL.
No blagdane neće provesti sama, već sa svojim odabranikom Josipom čije je srce osvojila u posljednjoj sezoni showa.
- Josip će doći kod mene za Uskrs. Doći će u subotu. U nedjelju ćemo doručkovati, a ako bude lijepo vrijeme planiramo neki izlet u prirodu - ispričala je.
Za najmlađe je tu, kaže, posebna tradicija koja traje godinama.
- Za Uskrs uvijek sakrijem čokoladna jaja po dvorištu pa ih djeca traže i natječu se tko će skupiti više - dodala je.
Blagdanski stol nezamisliv je bez kolača i torti, a Ksenija kaže kako je vjerna tradiciji, no ove godine uz malu promjenu.
- Baka uvijek radi kremšnite, a ja cheesecake. Ove godine planiram malo promijeniti tradiciju i napraviti karpati tortu - rekla je.
