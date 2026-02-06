Obavijesti

ZAVLADALI POZORNICOM

FOTO Glazbene dive i legendarni tenor bili su u središtu početka Zimskih olimpijskih igara

Milano i Cortina d’Ampezzo započeli su 25. Zimske olimpijske igre impresivnim glazbenim programom. Na početku su nastupile Mariah Carey te Laura Pausini, a svečanost je zatvorila talijanska legenda Andrea Bocelli.
Milano i Cortina d’Ampezzo danas su svečano otvorili 25. Zimske olimpijske igre, koje će se održavati od 6. do 22. veljače, a neki sportovi već su započeli s natjecanjima prije same ceremonije. | Foto: Mike Segar
