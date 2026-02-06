FOTO Glazbene dive i legendarni tenor bili su u središtu početka Zimskih olimpijskih igara

Milano i Cortina d’Ampezzo započeli su 25. Zimske olimpijske igre impresivnim glazbenim programom. Na početku su nastupile Mariah Carey te Laura Pausini, a svečanost je zatvorila talijanska legenda Andrea Bocelli.
Milano i Cortina d’Ampezzo danas su svečano otvorili 25. Zimske olimpijske igre, koje će se održavati od 6. do 22. veljače, a neki sportovi već su započeli s natjecanjima prije same ceremonije.
| Foto: Mike Segar
Foto: Mike Segar
| Foto: Mike Segar
Centralna svečanost održana je na legendarnom stadionu San Siro u Milanu, gdje su okupljeni gledatelji i milijuni pred malim ekranima diljem svijeta mogli uživjeti u glazbeno-scenski spektakl kakav sport još nije vidio.
| Foto: Alessandro Garofalo
Ceremonija je, uz tradicionalnu Paradu nacija i paljenje olimpijskog plamena, bila prožeta snažnim glazbenim nastupima. Glavna zvijezda večeri bila je američka pop ikona Mariah Carey, najavljena kao jedan od emocionalnih vrhunaca programa, koja je očarala publiku izvedbom poznatih melodija koje su odjekivale stadionom.
| Foto: Yves Herman
Svoj povratak na olimpijsku pozornicu obilježio je i Andrea Bocelli, legendarni talijanski tenor, koji je 20 godina nakon svojih nastupa ostavio snažan dojam i podsjetio na duboku povezanost glazbe i sportskog duha.
| Foto: Alessandro Garofalo
Popis izvođača upotpunila je i poznata talijanska pjevačica Laura Pausini, čija je emotivne interpretacije dodatno podigla atmosferu svečanosti.
| Foto: Alessandro Garofalo
