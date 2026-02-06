Obavijesti

Galerija

Komentari 10
SPREMNA ZA BORBU

FOTO Tko je Iva iz 'Gospodina Savršenog'? Pobijedila je rak

Preživjela je tešku bolest, u 'Gospodina Savršenog' je ušla bez kočnica i odmah najavila borbu "do zadnje kapi krvi". Ova 22-godišnja Beograđanka ne skriva ljubomoru, ima stroge kriterije za muškarce i stav koji dijeli vilu na dva tabora.
FOTO Tko je Iva iz 'Gospodina Savršenog'? Pobijedila je rak
Već od prvih epizoda pete sezone 'Gospodina Savršenog' fokus je na jednoj djevojci. Iva Marković (22) iz Beograda nametnula se kao jedna od najupečatljivijih kandidatkinja gotovo trenutačno. | Foto: RTL
1/17
Već od prvih epizoda pete sezone 'Gospodina Savršenog' fokus je na jednoj djevojci. Iva Marković (22) iz Beograda nametnula se kao jedna od najupečatljivijih kandidatkinja gotovo trenutačno. | Foto: RTL
Komentari 10

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026