FOTO Tko je Iva iz 'Gospodina Savršenog'? Pobijedila je rak

Preživjela je tešku bolest, u 'Gospodina Savršenog' je ušla bez kočnica i odmah najavila borbu "do zadnje kapi krvi". Ova 22-godišnja Beograđanka ne skriva ljubomoru, ima stroge kriterije za muškarce i stav koji dijeli vilu na dva tabora.
Već od prvih epizoda pete sezone 'Gospodina Savršenog' fokus je na jednoj djevojci. Iva Marković (22) iz Beograda nametnula se kao jedna od najupečatljivijih kandidatkinja gotovo trenutačno.
| Foto: RTL
Već od prvih epizoda pete sezone 'Gospodina Savršenog' fokus je na jednoj djevojci. Iva Marković (22) iz Beograda nametnula se kao jedna od najupečatljivijih kandidatkinja gotovo trenutačno. |
Foto: RTL
Već od prvih epizoda pete sezone 'Gospodina Savršenog' fokus je na jednoj djevojci. Iva Marković (22) iz Beograda nametnula se kao jedna od najupečatljivijih kandidatkinja gotovo trenutačno.
| Foto: RTL
Iza njezina vedrog nastupa krije se iskustvo koje joj je, kako sama ističe, potpuno promijenilo pogled na život. Tijekom 2023. suočila se s dijagnozom raka kostiju — borbom iz koje je izašla kao pobjednica.
| Foto: RTL
To razdoblje, kaže, naučilo ju je da nema mjesta strahu ni odgađanju, pa danas živi odlučno i bez zadrške, bilo da je riječ o ljubavi ili osobnim ambicijama, piše RTL.
| Foto: RTL
Zaljubljenica u modu, aktivna na Instagramu i TikToku, Iva ondje gradi svoj stil i već razmišlja o vlastitom modnom brendu. U show se prijavila na nagovor prijateljice, više iz znatiželje nego iz ozbiljnog plana, no ubrzo je postalo jasno da nema namjeru biti samo prolazno lice u vili.
| Foto: RTL
Otvoreno govori i o tome kakvog muškarca želi kraj sebe. Privlače je visoki, snažnije građeni muškarci s bradom i tetovažama, ali fizički izgled nije presudan. Nakon prijašnje veze koja je, kako tvrdi, pukla zbog manjka ambicije, postavila je i jasan financijski standard — partner, smatra, mora zarađivati barem dvostruko više od nje.
| Foto: RTL
Njezin temperament do izražaja je došao već na prvom cocktail partyju, gdje je bez zadrške poručila da će se za Gospodina Savršenog boriti “do zadnje kapi krvi”.
| Foto: RTL
Dok su neke djevojke birale povučeniji pristup, Iva je od starta zauzela prostor, priznala ljubomoru i pokazala da nema problem reći što misli. Takav stav izazvao je podjele među kandidatkinjama — jedne ga vide kao hrabrost, druge kao pretjeranu nametljivost.
| Foto: tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok
Foto tiktok