FOTO Glumicu Laru Flynn Boyle su ulovili kako baca smeće: 'Pa skroz se izobličila od zahvata'

Glumicu Laru Flynn Boyle (53), poznatu po ulozi u seriji 'Twin Peaks', fotografi su 'ulovili' dok je iznosila smeće ispred kuće u Los Angelesu, a izgleda neprepoznatljivo, prenosi New York Post.

Glumica je na dan svog 53. rođendana, 24. ožujka iznijela smeće u svome dvorištu, a fotografi su je ulovili u ležernom izdanju.

Nosila je trenirku, kariranu košulju na kopčanje s bijelom majicom ispod, dugi baloner i Ugg čizme. Fotografija je izazvala brojne komentare na društvenim mrežama.

- 'To se zove starenje!', 'Izgleda dobro. Ne daj bože da žena izađe iz kuće bez šminke i moderne odjeće!', 'Svi starimo s vremenom' - pisali su jedni, ali većini je zasmetalo to što je lice drastično izmijenila brojnim tretmanima i operacijama.

- Od zahvata se izobličila. Nevjerojatno koliko ljudi doma nema ogledalo - isticali su kritičari dodajući kako bi joj bolje pristajalo 'prirodno starenje'.

Glumica je najpoznatija po ulozi Donne Hayward u seriji 'Twin Peaks', koja se prikazivala na ABC-u od 1990. do 1991. godine. Glumila je i u seriji 'The Practice' i 'Las Vegas', a također i u filmovima 'Lucky Dog' i 'Death in Texas'.

Podsjetimo, Lara nikada nije potvrdila da je otišla pod nož no, prvi znakovi plastičnih operacija mogli su se vidjeti početkom 2000-ih, dok je hodala s Jackom Nicholsonom.

Kad se 2006. udala za agenta za nekretnine Donald Ray Thomas II, mnogi stručnjaci su vjerovali da je bila podvrgnuta većem broju rinoplastike, povećanjima usana, da je stavila filere u obraze i obrve te da je napravila lifting lica.

