FOTO Godine su samo broj? Ove zvijezde ne mare, između nekih parova je čak 30 godina razlike

Kažu da ljubav sve pobjeđuje, a u slučaju holivudskih ljubavnika, pobjeđuje i veliku razliku u godinama. Da su godine samo broj, potvrđuju brojne zvijezde, a neki od njih imaju znatno mlađe partnere i partnerice. U galeriji provjerite među kojim slavnim parovima su velike razlike u godinama.
Jay-Z je stariji od Beyonce 12 godina, no njihov brak je stabilan unatoč velikoj razlici u godinama, ali i navodnim aferama.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
|
Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Bey i Jay su jedan od najmoćnijih slavnih parova, a počeli su hodati početkom 2000-ih. Pjevačica je isticala kako svatko drugačije gleda na ljubav, a njoj nimalo ne smeta što je svog supruga upoznala kada je bila premlada te to što je on znatno stariji od nje.
| Foto: Arroyo-Oconnor/Press Association/PIXSELL/Reuters
Pred oltar su stali 2008. godine te su zajedno dobili troje djece. Unatoč zlim jezicima te navodnoj aferi o kojoj je Beyonce pjevala u nekim pjesmama, par se i dalje čvrsto drži zajedno.
| Foto: Mario Anzuoni
Voditeljica Ellen DeGeneres 15 je godina starija od svoje supruge Portije de Rossi.
| Foto: PA/Pixsell
De Rossi i DeGeneres upoznale su se 2001. godine, no počele su hodati tri godine kasnije. Isticale su kako je to bila ljubav na prvi pogled.
| Foto: PA/Pixsell
U vezi su bile četiri godine prije nego što su se zaručile, a potom i vjenčale 2008. godine.
| Foto: Jennifer Bloc/DPA
Kada su se upoznali 2010. godine, Blake Lively je imala 22, a Ryan Reynolds 33 godine.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Slavni glumački par u vezi je od 2011., a pred oltar su stali godinu kasnije. U svim intervjuima su isticali kako su prvo bili sjajni prijatelji.
| Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM
U braku su dobili četvero djece, a čini se kako im ljubav nisu uzdrmale ni afere u kojima se Blake našla posljednjih mjeseci.
| Foto: Caitlin Ochs
Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas jedan su od najstabilnijih i najdugovječnijih parova u Hollywoodu.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Među njima je 25 godina razlike, a u braku su jednako toliko godina te čak dijele i isti datum rođendana.
| Foto: ANDRE CAMARA/NEWS SYNDICATION
Upoznali su se 1998. godine, a vjenčali su se dvije godine kasnije. Imaju dvoje djece zajedno. Uvijek su govorili kako im razlika u godinama ne predstavlja baš nikakav problem.
| Foto: ANDRE CAMARA/NEWS SYNDICATION
Harrison Ford i Calista Flockhart još su jedan primjera stabilnih parova u Hollywoodu. Među njima je 20 godina razlike, a u braku su već 15 godina.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Par je vezu započeo 2002. godine, no Ford je još bio službeno u braku s Melissom Mathison.
| Foto: Hahn Lionel/Press Association/PIXSELL/R.R.
Ford i Flockhart žive nešto povučenijim životom, a privatnost ne odaju često medijima.
| Foto: Profimedia/Pool
Glumice Sarah Paulson i Holland Taylor već su deset godina zajedno, a među njima je velika razlika - čak 30 godina.
| Foto: Dennis Van Tine/DPA
Zanimljivo, glumice su se znale od ranije, no vezu su započele nakon dopisivanja na društvenoj mreži X.
| Foto: OConnor-Arroyo/PRESS ASSOCIATION
Ne kriju da su lude jedna za drugom, a razlika u godinama ne smeta im. Ipak, Paulson je komentirala u nekoliko navrata kako ju brine ta razlika u godinama zbog zdravlja partnerice. No ne opterećuje se time.
| Foto: DPA/PIXSELL
Poznati neženja George Clooney je 2014. godine šokirao svijet kada je objavio da će pred oltar. Odabranica njegova srca, Amal Clooney, 17 je godina mlađa od njega.
| Foto: Andrew Sims/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL
Glumac je imao 52, a poznata odvjetnica 35 godina kada su se vjenčali.
| Foto: MAY JAMES
Pred oltar su stali u Veneciji, a u braku su dobili dvoje djece, Ellu i Alexandera.
| Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire
Priyanka Chopra i Nick Jonas također su jedni od parova među kojima je velika razlika u godinama. Bivša Miss svijeta 11 je godina starija od pjevača.
| Foto: ANVE, MIBA, BRAC
Zaručili su se i vjenčali 2018. godine. Imali su čak dvije svadbene ceremonije.
| Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA
Jonas navodno obožava starije žene te mu razlika u godinama ne znači puno. Upravo zbog toga mu je Priyanka još atraktivnija, komentirali su njegovi prijatelji.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Jason Statham je 20 godina stariji od supruge Rosie-Huntington-Whiteley.
| Foto: Lumeimages.com/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
Glumac i manekenka počeli su se nalaziti 2010. godine, a nakon zaruka 2016. objavili su da čekaju prvo dijete, sina Jacka. Kćer Isabellu dobili su 2022. godine.
| Foto: HPA/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL/Instagram
Statham i Huntington-Whiteley žive u Londonu, a razlika u godinama nikad im nije predstavljala prepreke.
| Foto: Harry Uzoka
Alec Baldwin je 26 godina stariji od svoje supruge Hilarije.
| Foto: Hilaria Baldwin/Instagram
Upoznali su se 2011. dok je Hilaria radila kao instruktorica joge. Nije prošlo dugo i već su bili u stabilnoj vezi.
| Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL
U braku su od 2012. godine, a zajedno imaju sedmero djece.
| Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL