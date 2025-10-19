Obavijesti

PRKOSE SVEMU

FOTO Godine su samo broj? Ove zvijezde ne mare, između nekih parova je čak 30 godina razlike

Kažu da ljubav sve pobjeđuje, a u slučaju holivudskih ljubavnika, pobjeđuje i veliku razliku u godinama. Da su godine samo broj, potvrđuju brojne zvijezde, a neki od njih imaju znatno mlađe partnere i partnerice. U galeriji provjerite među kojim slavnim parovima su velike razlike u godinama.
Jay-Z je stariji od Beyonce 12 godina, no njihov brak je stabilan unatoč velikoj razlici u godinama, ali i navodnim aferama. | Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
