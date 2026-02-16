FOTO 'Gola' haljina i tange: Dua Lipa pokazala guzu na premijeri

Pjevačica je prošetala crvenim tepihom u Berlinu u odvažnoj, po mjeri rađenoj Chanelovoj kreaciji koju potpisuje dizajner Matthieu Blazy. Riječ je o takozvanoj „goloj haljini“ od crne, prozirne čipke i otvoreno pletenog konca koja je malo toga ostavljala mašti.
Crveni tepih 76. izdanja Berlinskog filmskog festivala dobio je neočekivanu dozu svjetskog glamura kada se na premijeri filma „Rosebush Pruning“ pojavila glazbena superzvijezda Dua Lipa.
Pjevačica je stigla kao podrška svom zaručniku, glumcu Callumu Turneru, koji nosi jednu od glavnih uloga u filmu, a njihov zajednički izlazak na snježnu berlinsku večer pretvorio se u najfotografiraniji trenutak večeri.
Dok je večer bila posvećena filmskoj umjetnosti, modni odabir Due Lipe ukrao je svu pozornost.
Pjevačica je prošetala u odvažnoj, po mjeri rađenoj Chanelovoj kreaciji koju potpisuje dizajner Matthieu Blazy.
Riječ je o takozvanoj „goloj haljini“ od crne, prozirne čipke i otvoreno pletenog konca koja je malo toga ostavljala mašti.
Dizajn spuštenih ramena i dugih rukava suptilno je otkrivao strateški pozicionirano donje rublje visokog struka, dok su pernati detalji na rubu haljine dodavali dozu dramatičnosti pri svakom koraku.
Njezin je izgled bio besprijekorno stiliziran. Kosu je skupila u zalizanu, sjajnu punđu s razdjeljkom po sredini, što je dodatno istaknulo elegantnu liniju vrata na kojem je blistala dijamantna ogrlica Bulgari iz slavne kolekcije Serpenti.
