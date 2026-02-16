Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PRIVUKLA PAŽNJU U BERLINU

FOTO 'Gola' haljina i tange: Dua Lipa pokazala guzu na premijeri

Pjevačica je prošetala crvenim tepihom u Berlinu u odvažnoj, po mjeri rađenoj Chanelovoj kreaciji koju potpisuje dizajner Matthieu Blazy. Riječ je o takozvanoj „goloj haljini“ od crne, prozirne čipke i otvoreno pletenog konca koja je malo toga ostavljala mašti.
76th Berlinale International Film Festival
Crveni tepih 76. izdanja Berlinskog filmskog festivala dobio je neočekivanu dozu svjetskog glamura kada se na premijeri filma „Rosebush Pruning“ pojavila glazbena superzvijezda Dua Lipa. | Foto: Nadja Wohlleben
1/34
Crveni tepih 76. izdanja Berlinskog filmskog festivala dobio je neočekivanu dozu svjetskog glamura kada se na premijeri filma „Rosebush Pruning“ pojavila glazbena superzvijezda Dua Lipa. | Foto: Nadja Wohlleben
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026