FOTO Golišava izdanja postala su joj zaštitni znak: Bebe Rexha ne boji se pokazati obline

Rođena kao Bleta Rexha u Brooklynu, ova svestrana umjetnica izgradila je impresivnu karijeru ne samo kao pjevačica globalnih hitova, već i kao moćna autorica pjesama koja stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjeg desetljeća. Istovremeno, postala je simbolom odvažnosti na crvenom tepihu, slaveći svoje obline i otvoreno prkoseći nametnutim standardima ljepote modne industrije. Njezin put od autorice iz sjene do beskompromisne zvijezde priča je o talentu, upornosti i autentičnosti. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS