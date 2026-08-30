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FOTO Golišava izdanja postala su joj zaštitni znak: Bebe Rexha ne boji se pokazati obline

Američka glazbena zvijezda albanskog podrijetla, Bebe Rexha, slavi svoj 37. rođendan. Posljednjih godina postala je poznata po velikim hitovima, ali i odvažnim izdanjima na crvenim tepisima. U galeriji pogledajte sva njezina izazovna izdanja.
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Billboard Women in Music Awards in Los Angeles
Rođena kao Bleta Rexha u Brooklynu, ova svestrana umjetnica izgradila je impresivnu karijeru ne samo kao pjevačica globalnih hitova, već i kao moćna autorica pjesama koja stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjeg desetljeća. Istovremeno, postala je simbolom odvažnosti na crvenom tepihu, slaveći svoje obline i otvoreno prkoseći nametnutim standardima ljepote modne industrije. Njezin put od autorice iz sjene do beskompromisne zvijezde priča je o talentu, upornosti i autentičnosti. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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Rođena kao Bleta Rexha u Brooklynu, ova svestrana umjetnica izgradila je impresivnu karijeru ne samo kao pjevačica globalnih hitova, već i kao moćna autorica pjesama koja stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjeg desetljeća. Istovremeno, postala je simbolom odvažnosti na crvenom tepihu, slaveći svoje obline i otvoreno prkoseći nametnutim standardima ljepote modne industrije. Njezin put od autorice iz sjene do beskompromisne zvijezde priča je o talentu, upornosti i autentičnosti. | Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
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