FOTO Golišava izdanja postala su joj zaštitni znak: Bebe Rexha ne boji se pokazati obline

Američka glazbena zvijezda albanskog podrijetla, Bebe Rexha, slavi svoj 37. rođendan. Posljednjih godina postala je poznata po velikim hitovima, ali i odvažnim izdanjima na crvenim tepisima. U galeriji pogledajte sva njezina izazovna izdanja.
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Rođena kao Bleta Rexha u Brooklynu, ova svestrana umjetnica izgradila je impresivnu karijeru ne samo kao pjevačica globalnih hitova, već i kao moćna autorica pjesama koja stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjeg desetljeća. Istovremeno, postala je simbolom odvažnosti na crvenom tepihu, slaveći svoje obline i otvoreno prkoseći nametnutim standardima ljepote modne industrije. Njezin put od autorice iz sjene do beskompromisne zvijezde priča je o talentu, upornosti i autentičnosti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Rođena kao Bleta Rexha u Brooklynu, ova svestrana umjetnica izgradila je impresivnu karijeru ne samo kao pjevačica globalnih hitova, već i kao moćna autorica pjesama koja stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjeg desetljeća. Istovremeno, postala je simbolom odvažnosti na crvenom tepihu, slaveći svoje obline i otvoreno prkoseći nametnutim standardima ljepote modne industrije. Njezin put od autorice iz sjene do beskompromisne zvijezde priča je o talentu, upornosti i autentičnosti.
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Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Rođena kao Bleta Rexha u Brooklynu, ova svestrana umjetnica izgradila je impresivnu karijeru ne samo kao pjevačica globalnih hitova, već i kao moćna autorica pjesama koja stoji iza nekih od najvećih hitova posljednjeg desetljeća. Istovremeno, postala je simbolom odvažnosti na crvenom tepihu, slaveći svoje obline i otvoreno prkoseći nametnutim standardima ljepote modne industrije. Njezin put od autorice iz sjene do beskompromisne zvijezde priča je o talentu, upornosti i autentičnosti.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Prije nego što je njezino ime zasjalo na Billboardovim ljestvicama, Bebe Rexha bila je jedna od najtraženijih autorica u glazbenoj industriji. Njezin talent za stvaranje zaraznih melodija i pamtljivih stihova doveo ju je do suradnje s nekim od najvećih svjetskih imena.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Vrhunac njezina autorskog rada stigao je s Grammyjem nagrađenom pjesmom "The Monster", koju je napisala za Eminema i Rihannu. No, njezina ambicija bila je veća od pisanja za druge.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Nakon kratkog angažmana u eksperimentalnom bendu Petea Wentza, Black Cards, Rexha je 2013. godine potpisala ugovor s Warner Recordsom i započela solo karijeru. Njezin debitantski EP "I Don't Wanna Grow Up" iz 2015. najavio je dolazak nove snage na pop sceni. Uspjeh je gradila strpljivo, kroz seriju uspješnih suradnji koje su je katapultirale u zvjezdanu orbitu.
| Foto: TEMILADE ADELAJA/REUTERS
Pjesme poput "Me, Myself & I" s reperom G-Eazyjem i "In the Name of Love" s Martinom Garrixom osvojile su svjetske ljestvice. Ipak, suradnja koja je srušila sve rekorde bila je country-pop pjesma "Meant to Be" s duom Florida Georgia Line. Singl je proveo nevjerojatnih 50 tjedana na vrhu Billboardove ljestvice Hot Country Songs, postavši glazbeni fenomen.
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Njezin debitantski album "Expectations" iz 2018. donio joj je dvije nominacije za Grammy, uključujući i onu prestižnu za najboljeg novog izvođača. Uslijedili su albumi "Better Mistakes" (2021.) i "Bebe" (2023.), koji je iznjedrio globalni megahit "I'm Good (Blue)" s Davidom Guettom. Njezin najnoviji projekt, album "Dirty Blonde" iz 2026. godine, označio je novo poglavlje u karijeri, jer ga je objavila pod neovisnom etiketom, čime je stekla potpunu kreativnu kontrolu nad svojom glazbom.
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Paralelno s glazbenim uspjesima, Bebe Rexha postala je poznata po svom odvažnom i često provokativnom stilu. Njezina pojavljivanja na crvenom tepihu nikada ne prolaze nezapaženo, a ona svaku priliku koristi kako bi poslala snažnu poruku o prihvaćanju vlastitog tijela.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Vrhunac njezine borbe s rigidnim standardima modne industrije dogodio se uoči dodjele Grammyja 2019. godine, kada je javno otkrila da su je brojni dizajneri odbili odjenuti jer je s konfekcijskim brojem 38 bila "prevelika" za njihove uzorke. Njezin odgovor bio je trijumfalan. Na crveni tepih stigla je u raskošnoj crvenoj Monsoori haljini od tila koja je slavila svaku njezinu oblinu.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
- Volim svoje obline - izjavila je tada odlučno, a ta rečenica postala je njezin moto.
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Od tada, njezini modni odabiri postali su još hrabriji. Od kombinezona Michaela Costella s dekolteom do pupka, preko elegantnih haljina Christiana Siriana s vrtoglavo visokim prorezima, do Balmainovih minica i čizama do bedara, Rexha dosljedno bira kombinacije koje ističu njezinu figuru.
| Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Pamtimo je i u prozirnim, svjetlucavim kreacijama August Getty Ateliera koje su malo toga ostavljale mašti, kao i u iluzijskoj haljini LaBourjoisie s pažljivo postavljenim perlicama. Njezin stil je mješavina glamura, seksepila i stava "bez isprike", čime je postala inspiracija mnogim ženama diljem svijeta.
| Foto: Instagram
Iza blještavila pozornice i crvenih tepiha, Bebe Rexha ostala je duboko povezana sa svojim korijenima. Rođena u obitelji albanskih imigranata, oca Flamura i majke Bukurije, odrasla je na Staten Islandu uz mlađeg brata Florenta. Njezino pravo ime, Bleta, na albanskom znači "pčela", što je poslužilo kao inspiracija za umjetnički nadimak "Bebe".
| Foto: MADI
Javnosti je bila poznata njezina veza s filmašem Keyanom Safyarijem, koja je trajala tri godine. Rexha je također otvoreno govorila o svojoj seksualnoj fluidnosti, potvrdivši da je u prošlosti bila u vezama i sa ženama. Jednako je otvorena i kada je riječ o mentalnom zdravlju.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
Pjevačica je otkrila da joj je dijagnosticiran bipolarni poremećaj te često koristi svoju platformu kako bi podigla svijest o važnosti brige za mentalno zdravlje, a ta se tema provlači i kroz njezinu glazbu, posebice na albumu "Better Mistakes".
| Foto: MADI
Nedavno je doživjela i tamniju stranu slave kada ju je tijekom koncerta jedan muškarac iz publike pogodio mobitelom u glavu, zbog čega je zadobila ozljede i trebala liječničku pomoć. No, i iz te situacije izašla je jača, nastavljajući svoju misiju širenja glazbe i pozitivnih poruka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Bebe Rexha
Foto Instagram/Bebe Rexha
Foto Instagram/Bebe Rexha
Foto Instagram/Bebe Rexha
Foto Instagram/Bebe Rexha
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram