U 98. godini umro je Stjepan Jimmy Stanić, legendarni zagrebački glazbenik i zabavljač. Kako mu je zdravstveno stanje bilo narušeno, posljednje dane proveo je u staračkom domu. Umro je u bolnici.

Rođen je u Zagrebu 20. siječnja 1929., a nosio je jedinstven spoj dubrovačkih korijena po ocu i purgerskog duha. Glazba ga je privukla u mladosti te je studirao kontrabas. Iako je cijeloga života ostao punokrvni glazbenik, dva ključna trenutka koja su mu obilježila karijeru dogodila su se gotovo slučajno. Prvi, legendarni, zbio se 1956. tijekom gostovanja jazz ikone Dizzyja Gillespieja u Zagrebu. Kad se Gillespiejev basist nije na vrijeme pojavio, Stanić je, na nagovor Milivoja Körblera, iz publike uskočio na pozornicu.

Foto: Istraživačice dr. sc. Caroline Hornstein Tomić, Maja Kurilić i Dora Bagić

​- Poznavao sam Dizzyjev repertoar - prisjetio se jednom prilikom, objasnivši kako je bez oklijevanja prihvatio poziv iako su u publici sjedili i afirmiraniji basisti.

Gillespie je bio toliko oduševljen da ga je pozvao na turneju, no Stanić je ponudu morao odbiti jer mu je bila oduzeta putovnica. Drugi "slučaj" lansirao ga je u zvjezdanu orbitu. Kao član Vokalnog ansambla Nikice Kalogjere, 1954. godine dobio je priliku snimiti pjesmu "Cowboy Jimmy". Zanimljivo je da nadimak nije dobio po pjesmi, već obrnuto. Stanića je još kao dječaka brat prozvao Jimmyjem, po kaubojskom liku iz tada popularnih filmova. Kada je došlo vrijeme za snimanje pjesme, Nikica Kalogjera našalio se: "Jimmy, imamo za tebe pjesmu po mjeri!"

Ostalo je povijest.

Šlagerist iz boljih vremena

Iako je njegov repertoar bio prožet jazzom i bluesom, Stanić je za sebe uvijek govorio da je “šlagerist koji pjeva pjesme iz boljih vremena”. Njegov topli, ugodni bariton postao mu je glavni instrument, a nastupi su bili više od samog koncerta - bili su to kabaretski spektakli ispunjeni duhovitim dosjetkama, vicevima i sjajnom interakcijom s publikom.

Foto: Privatni album/canva

​- Čujte, bitno je da bude veselo, mi smo tu zbog veselja. I onda na pozornici moja Barbara i ja, bez nje bi teško išlo, dajemo malo ovo, malo ono i sve je u redu. Al’ čujte, mi se tu uvijek ravnamo prema publici. Jer mi smo zabavljači - objasnio je.

Pjesme poput “Moja kobila Suzi”, “Prsluk pucam” i “Bio sam konjušar cara” otkrivale su njegovu sklonost humoru, dok su evergrini kao što su “Prolazi sve” i “Jutro će promijeniti sve” pokazivali njegovu croonersku eleganciju. Jedna od njegovih najpoznatijih pjesama, “Dimnjačar”, nastala je zahvaljujući Barbari.

​- Zapjevala mi je pjesmu: ‘Bila jednom jedna gospa Jela, svoju peć je popraviti štela...’, koju nisam prije čuo. Tak’ je nastala slavna pjesma ‘Dimnjačar’. Publika voli malo lascivne stvari - ispričao je Stanić.

Barbara, ljubav i razumijevanje

Supruga Barbara bila je središte njegova svijeta, njegova najveća podrška i neizostavna partnerica na pozornici. Upoznali su se u Portorožu, kamo je on stigao na nastup, a ona na sindikalni izlet.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

​- Kad sam došao na recepciju hotela, gledao sam autobus iz kojeg su izlazile same žene. Rekao sam prijatelju trubaču: 'Pogledaj koliko tu ima mački'. I tako gledamo, gledamo, i spazim Barbaru - prisjetio se Jimmy.

Prišao joj je sa šarmantnom dosjetkom, pitavši je za autogram i ponudivši bocu dobrog pošipa ako je kolebljiva. Bila je to ljubav na prvi pogled koja je potrajala više od četiri desetljeća. Ipak, vjenčali su se tek nakon 13 godina veze.

​- Cijeli sam život govorio ‘ne’, a Barbara me u travnju 1990. naučila da izgovorim ‘da’. To jedino ‘da’ dosad izgovorio sam, nažalost, pred svjedocima i gosponom matičarem - objasnio je u svom stilu.

storyeditor/2022-03-16/PXL_090322_92410500.jpg | Foto: Privatna arhiva/pixsell

Njihov zajednički život u novozagrebačkim Utrinama bio je ispunjen šetnjama, kavama i zajedničkim uživanjem u dobroj hrani. Smatrali su da tajna dugog i sretnog braka nije u ljubavi, već u nečem drugom.

​- Ljubav nije glavna stvar u braku, nego razumijevanje. Morate uživati u stvarima koje vam pašu: maslinovo ulje, bakalar... Svađe ne preporučujemo. Samo ‘da draga’ i ‘ da dragi’ s puno pusa - objasnili su jednom prilikom.

Neumoran do posljednjeg daha

Ono što je fasciniralo javnost i kolege bila je Stanićeva nevjerojatna vitalnost. Nastupao je gotovo do samog kraja, prkoseći godinama energijom na kojoj su mu mogli pozavidjeti i znatno mlađi kolege. Zbog dugovječnosti na sceni često su ga isticali kao jednog od najstarijih aktivnih pjevača na svijetu, a svojim je dugim nastupima nadmašio i legendarnog Tonyja Bennetta, koji je posljednji koncert održao s 95 godina. Na pitanje o tajni svoje dugovječnosti i dokad misli nastupati, odgovor je uvijek bio jednostavan i bez filozofije.

Foto: DAVORIN VISNJIC/PIXSELL

​- Pa dokle bum mogel, kad ne bum mogel, ne bum više nastupal. Više od toga vam nemrem reć - rekao je.

O svojoj vitalnosti i životnoj filozofiji rado je govorio u intervjuima, uvijek ističući važnost veselja i podrške svoje Barbare. Nije glumio zvijezdu, osjećao je da je njegova misija zabavljati ljude i uljepšati im svakodnevicu, pogotovo u teškim vremenima.

​- Standard je loš, a vi morate biti veseli da biste izašli nekam, da biste se zabavljali. A to je teško ak’ ne znate kaj bu sutra, kak bute preživjeli - govorio je s primjetnom brigom.

*uz korištenje AI-ja