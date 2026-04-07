FOTO Gospoda Savršeni na okupu: Pogledajte kako se druže Karlo, Šime i Miloš

Karlo Godec, 26-godišnji rukometaš i jedan od dvojice glavnih protagonista nove sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", novom je objavom na Instagramu izazvao lavinu komentara. Na fotografijama Karlo pozira s dvojicom bivših 'Savršenih' Šimom Elezom i Milošem Mićovićem, u opuštenoj i sunčanoj atmosferi grčkog otoka. Sva trojica su elegantno odjeveni, nasmiješeni i očito uživaju, ali znakovit opis "3 x ruža" ono što je privuklo najviše pažnje.

Fotografije su na svojim profilima podijelili i Šime i Miloš, a Šime je na Instagram Story stavio i fotku s Milošem uz pitanje kako se gledateljima svidjela epizoda showa u kojoj se oni pojavljuju. Osim toga, otkrio je i kako je fotka nastala prije čak pet mjeseci kada se show snimao na Kreti te da je cijelo vrijeme čekalo kada će je napokon moći objaviti.

Očito je da je prijateljstvo koje je u prošloj sezoni 'Gospodina Savršenog' nastalo između tadašnja dva 'Savršena' ostalo snažno i danas, a sada se u društvo uključio i trenutni 'Savršeni' Karlo, kojeg tek čekaju najvažniji trenuci showa i odabir posebne djevojke.