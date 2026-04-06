Obavijesti

Show

Komentari 2
JESU VAM NEDOSTAJALI?

Šime i Miloš vraćaju se u show 'Gospodin Savršeni'! Evo zašto

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Šime i Miloš vraćaju se u show 'Gospodin Savršeni'! Evo zašto
5
Foto: rtl

U vilu stiže videoporuka Marka Vargeka, no umjesto tipičnih spojeva, djevojke čeka iznenađenje! Na Kretu stižu neočekivani gosti s posebnim zadatkom

U vili je ostalo još samo šest djevojaka, po tri u svakom timu. Osjeća se nervoza jer sve one žele provesti što više vremena sa svojim odabranikom, no svjesne su da je konkurencija jaka. Nušu brine odnos s Karlom i Anastasiji priznaje da se odlučila na neočekivani potez: „On mora znati da kako ja imam zadnju šansu kod njega, ima i on kod mene!“

U vilu stiže videoporuka Marka Vargeka, no umjesto tipičnih spojeva, djevojke čeka iznenađenje! Na Kretu stižu neočekivani gosti s posebnim zadatkom.

Foto: rtl

„Ovo je dosta bitno i donosi mi stres. Nadam se da će sve proći kako treba“, složit će se djevojke, još uvijek ne znajući što točno mogu očekivati. A na idiličnoj lokaciji čekat će ih, ni više ni manje, nego Šime i Miloš, prošlogodišnja Gospoda Savršeni.

Hoće li Maja i Šime provesti Uskrs skupa? On otkrio planove

„Malo da zamijenimo uloge“, komentirat će tajanstveno Karlo pa dodati, „U ovom trenutku oni jako puno mogu pomoći jer imaju iskustva.“

Foto: rtl

Djevojke će se Milošu i Šimi povjeriti i reći sve o svojim osjećajima, sumnjama, planovima, životu u vanjskom svijetu, ali i onome što im smeta kod njihovog Savršenog. Njih će dvojica, pak, sve iskreno iskomentirati.

„Draga cura, ali to su generički odgovori... Sve za ljubav, ljubav ni za što. Super, ali ne mogu ja na konto toga donijeti kvalitetan sud“, poručit će Šime nakon razgovora s jednom djevojkom, a ni druga ga neće oduševiti: „Nju zanima pobjeda, htjela bi da joj može pisati pobjednica ispod imena.“

Tko će u polufinale Gospodina Savršenog? 'Želim odgovore!'

I dok će neke kandidatkinje gosti itekako zaintrigirati, druge će biti u strahu – jesu li se predstavile u najboljem svjetlu ili su propustile svoj trenutak?

Foto: rtl

Koji je Milošev i Šimin zadatak na Kreti i mogu li utjecati na daljnji tijek događaja u showu, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizode finalnog tjedna pratite prije svih na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026