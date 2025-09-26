FESTIVAL S TRADICIJOM FOTO Grad Samobor je postao središte klasične glazbe: Počela je Samoborska glazbena jesen

Samobor je u petak navečer postao središte klasične glazbe. Otvorena je jubilarna, 50. Samoborska glazbena jesen, festival koji već pola stoljeća privlači ljubitelje glazbe iz cijele Hrvatske i šire. Župna crkva sv. Anastazije bila je ispunjena, a publika je uživala u nastupu Zagrebačkih solista. - Moram biti ponosan zato jer je 50 godina velika, velika okrugla brojka. Mi smo počeli kao jedan mali festival i onda je to sve godinama raslo, bujalo da bi došli do današnjeg izdanja s jednom velikom nacionalnom prepoznatljivošću, a možda i šire - rekao je skladatelj Srećko Bradić, akademik i umjetnički ravnatelj 50. Samoborske glazbene jeseni. Ovogodišnja Samoborska glazbena jesen traje do 5. listopada, a uz redovni program donosi i dva međunarodna natjecanja - 22. natjecanje Ferdo Livadić za mlade umjetnike te 14. izdanje natjecanja New Note.