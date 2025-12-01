Obavijesti

Show

Komentari 2
GLAMUR S PLEMENITIM CILJEM

FOTO Haljina Snježane Schillinger na humanitarnoj reviji prodana čak dva puta

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Haljina Snježane Schillinger na humanitarnoj reviji prodana čak dva puta
14
Foto: Instagram/Snježana Schillinger

Kreacija njezinog brenda Duchess, haljini naziva "Geisha", na licitacijama je prodana čak dva puta, postigavši ukupnu cijenu od 1.700 eura. Ta jedinstvena haljina dio je najnovije kolekcije jesen/zima 25/26

Poznata poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger najljepši mjesec u godini započela je humanitarnim notom. Snježana je na svom Instagram profilu objavila da je sudjelovala na 5. Dubrovnik Fashion Ballu, ekskluzivnom događaju koji je okupio kremu društvenog života.

Kreacija njezinog brenda Duchess, haljini naziva "Geisha",  izazvala je veliko zanimanje i pažnju, a dio je najnovije kolekcije za jesen/zimu 25/26 koja je nedavno predstavljena u Muzeju Grada Zagreba

Ono što je posebno oduševilo prisutne, ali i Snježanine pratitelje, jest činjenica da je ova atraktivna haljina na licitaciji prodana čak dva puta, postigavši ukupnu cijenu od 1.700 eura. Sav prikupljeni novac, koji je te večeri dosegnuo impresivnih 21.820 eura, namijenjen je Udruzi Dva skalina koja brine o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Foto: Instagram/Snježana Schillinger

"Čast i zadovoljstvo nam je bilo sudjelovati... Presretni smo da je haljina bila čak dva puta licitirana. Ovo je ekskluzivni humanitarni modni događaj koji je još jednom dokazao da moda može biti plemenita i ponovno postao središte humanosti, ljepote i zajedništva", napisala je emotivna dizajnerica, zahvalivši se organizatorima i timu na inicijativi.

Foto: Instagram/Snježana Schillinger
DUCHESS REVIJA FOTO Modni spektakl Snježane Shillinger: Prozirne muške bluze i haljine kroz koje se puno vidi
FOTO Modni spektakl Snježane Shillinger: Prozirne muške bluze i haljine kroz koje se puno vidi

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...
U SKOPLJU

Uništena kuća Esme Redžepove! Tužni prizori: Nasred kuće našli križ s groba njezinog supruga...

Kuća koju je Redžepova ostavila državi zjapi potpuno prazna, a ostala je bez prozora i vrata, sve staklene površine su porazbijane, iščupani su radijatori, namještaj uništen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025