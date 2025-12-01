FOTO Haljina Snježane Schillinger na humanitarnoj reviji prodana čak dva puta

Poznata poduzetnica i dizajnerica Snježana Schillinger najljepši mjesec u godini započela je humanitarnim notom. Snježana je na svom Instagram profilu objavila da je sudjelovala na 5. Dubrovnik Fashion Ballu, ekskluzivnom događaju koji je okupio kremu društvenog života.

Kreacija njezinog brenda Duchess, haljini naziva "Geisha", izazvala je veliko zanimanje i pažnju, a dio je najnovije kolekcije za jesen/zimu 25/26 koja je nedavno predstavljena u Muzeju Grada Zagreba

Ono što je posebno oduševilo prisutne, ali i Snježanine pratitelje, jest činjenica da je ova atraktivna haljina na licitaciji prodana čak dva puta, postigavši ukupnu cijenu od 1.700 eura. Sav prikupljeni novac, koji je te večeri dosegnuo impresivnih 21.820 eura, namijenjen je Udruzi Dva skalina koja brine o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Foto: Instagram/Snježana Schillinger

"Čast i zadovoljstvo nam je bilo sudjelovati... Presretni smo da je haljina bila čak dva puta licitirana. Ovo je ekskluzivni humanitarni modni događaj koji je još jednom dokazao da moda može biti plemenita i ponovno postao središte humanosti, ljepote i zajedništva", napisala je emotivna dizajnerica, zahvalivši se organizatorima i timu na inicijativi.

Foto: Instagram/Snježana Schillinger