Upoznajte djevojke iz sastava Lelek: Evo čime se sve one bave

Među 16 izvođača koji su se ove godine predstavili u finalu u Dore, pobjedu je odnio Etno-pop sastava LELEK. S pjesmom 'Andromeda' atraktivne cure istančanih glasova osvojile su publiku i žiri te s ukupno 173 boda uvjerljivo došle do prvog mjesta i prilike da Hrvatsku predstavljaju na Euroviziji u Beču. U trenutku proglašenja pobjede emocije su jake, suze i zagrljaji spontani, a osmijesi govorili više od riječi.

– Pokušat ćemo najbolje predstaviti Hrvatsku u Beču. Iza nas stoji predivan tim ljudi, bez kojih ne bi bilo ni ove pobjede – rekla je nakon pobjede Inka Večerina Perušić, najstarija članica sastava.

I dok se dojmovi još uvijek sliježu i ostale djevojke priznaju da im treba vremena da shvate što se upravo dogodilo. Kažu da su se pobjedi nadale, ali da ih je stvarnost ipak zatekla.

– Još uvijek nam nije sve potpuno jasno. Sa svakom čestitkom i svakom osobom koja nam priđe sve više postajemo svjesne koliko je ovo velika stvar. Jako smo zahvalne i trebat će nam malo vremena da se naviknemo – poručuju nakon finalne večeri, dodajući da su spremne na brojne razgovore sa stranim medijima.

U tome im pomaže i činjenica da u grupi imaju Korinu Oliviju Rogić, rođenu Kanađanku i izvornu govornicu engleskog jezika.

Od četvrtog mjesta do pobjede

Priča o LELEK-u zapravo počinje godinu dana ranije kada ih šira publika prvi put bolje upoznaje na prošlogodišnjoj Dori.

Naime, glazbena skupina koju čini pet djevojaka, osnovana je u rujnu 2024. godine. Široj publici predstavile su se pjesmom 'Tanani nani', nakon čega postaju viralne na društvenim mrežama i privlače pažnju publike.

Ime LELEK odabrale su, kažu, jer je jednostavno, lako pamtljivo i prepoznatljivo. Sama riječ označava završni “oj” ton u etno pjevanju, što se činilo prikladnim s obzirom na njihovu glazbenu viziju. Njihov cilj je spajanje bogatstva hrvatske tradicijske glazbe s modernim pop zvukom.

LELEK, ističu, nije samo glazbeni projekt, već poziv na očuvanje i reinterpretaciju tradicije u suvremenom kontekstu. Teže graditi mostove između prošlosti i sadašnjosti, pokazujući da kultura nije statična, već živ entitet koji se razvija s vremenom.

Ovogodišnje favoritkinje na Dori 2025. prvi put se pojavljuju pred širom publikom i odmah osvajaju četvrto mjesto, uz drugo mjesto po glasovima publike. Nastupaju s pjesmom The Soul of My Soul i već tada daju naslutiti da njihova priča neće stati na jednom nastupu.

U godinu dana između dvije Dore rade, rastu i sazrijevaju kako bi se ove godine vratile sigurnije, povezanije i svjesne vlastitog identiteta. Odmah nakon nastupa u prvoj polufinalnoj večeri gdje osvajaju prolaz za finale, 'Andromeda' postaje jedna od najslušanijih pjesama natjecanja, a LELEK se izdvaja kao jedan od glavnih favorita te u konačnici osvajaju pobjedu i priliku da u najboljem svjetlu predstave Hrvatsku na nadolazećoj Euroviziji u renomiranom centru Wiener Stadthalle, u svibnju.

Nakon što je u proteklih godinu dana došlo do promjene u sastavu - jedna do bivših članica napustila sastav, pa je Klaudiju Pulek tako zamijenila Inka Večerina Perušić (33) i pridružila se ostatku već uhodane ekipe - Lari Brtan (19), Marini Ramljak (26), Korini Oliviji Rogić (24) i Juditi Štorgi (25) te danas LELEK čine pet vrlo različitih, ali iznimno kompatibilnih djevojaka.

Judita Štorga

Juditu šira publika pamti iz talent-showa Superstar, u kojem je nastupila 2023. godine. Iako se glazbom bavi od djetinjstva, upravo nakon tog iskustva odlučuje ozbiljno poraditi na vokalu. Dvije godine intenzivno vježba, uči i traži vlastiti izraz. Baš kao i njezinim kolegicama - Marini, Lari i Inki - prvi susret s glazbom bila joj je violina, koju svira odmalena - završila je osnovnu glazbenu školu, a kao djevojčica plesala je i folklor te joj je upravo etno komponenta u LELEK-u posebno bliska.

– Etno je u svima nama, to je naša kultura. Kao dijete sam se, baš kao i moja mama, bavila folklorom, ali ga napustila jer sam zbog toga bila predmet ismijavanja u školi. To nije bilo popularno i društveno prihvatljivo, mislim da, nažalost, nije ni sada, stoga mi je danas predivno što taj dio identiteta možemo unijeti u moderni mainstream – ističe Judita, koja studira grafički dizajn i vodi kafić u centru Zagreba, a glazba joj je postala apsolutni prioritet.

Korina Olivia Rogić

Korina Olivia rođena je u Kanadi, no obitelj se u Hrvatsku vraća dok je još bila beba. Studira komunikologiju i piše diplomski rad, ali od početka zna da se želi baviti isključivo glazbom. Nastupa po kafićima, pjeva u bendu Soul Sisters, a dodatnu potvrdu dobiva sudjelovanjem u The Voice 2023. godine.

– Najveći stres bile su kamere, ne ljudi. Trebalo mi je vremena da shvatim da bez obzira na sve, moraš nastupati zbog sebe i užitka – kaže Korina.

Slobodno vrijeme, kojeg nema mnogo, provodi s dečkom Antoniom, a posljednjih mjeseci trenira Muay Thai. Borilačke vještine nisu joj strane – ranije se bavila taekwondoom.

Marina Ramljak

Marina je po struci grafička dizajnerica, dolazi iz Virovitice i jedna je od vizualno najupečatljivijih članica grupe. Ima oko 15 tetovaža, a najdraža joj je jednostavan smajlić koji simbolizira mir i unutarnju ravnotežu. U budućnosti bi se voljela okušati i u tetoviranju.

Glazba je u njezin život snažno ušla još u osnovnoj glazbenoj školi, kada je kroz violinu i orkestar prvi put osjetila čari zajedničkog muziciranja. Upravo joj je glazba donijela i ljubav – kroz prijavu na The Voice 2023. upoznaje pjevača Luku Novokmeta, s kojim je danas u vezi i često nastupa.

Lara Brtan

Lara je najmlađa članica LELEK-a, ali ujedno i jedina koja je u sastavu od samih početaka. Njezina ljubav prema glazbi počinje još kao sedmogodišnjakinja uz seriju Big Time Rush, zbog koje upisuje violinu u osnovnoj glazbenoj školi. Profesorica solfeggia brzo prepoznaje njezin pjevački talent i usmjerava je prema zboru.

– Kad sam dobila poziv za LELEK, bila sam u šoku. Nisam se bavila etno-popom, ali sam odlučila dati šansu. Danas znam da nisam mogla donijeti bolju odluku – ponosna je Lara, koja studira odnose s javnošću, radi u zagrebačkom kinu i ističe koliko joj znači podrška kolega i dečka Lovre, koji je, kako kaže, njezin najveći navijač.

Inka Večerina Perušić

Najstarija članica grupe donosi i najviše iskustva. naime, Inka je pjevala u Putokazima, bila članica dječjeg zbora Tratinčice, svirala violinu, a paralelno gradila i novinarsku karijeru. Danas radi kao slobodna novinarka, aktivno glumi u kazalištu i uspješno balansira obiteljski život.

Suprug i desetogodišnja kći njezina su najveća podrška.

– On je uz mene od devetnaeste godine i uvijek mi olakšava život, prvo kao partner, a danas i kao otac naše djevojčice – ističe Inka.

LELEK danas ne predstavlja samo pobjedničku pjesmu, nego cijelu jednu ideju – spoj tradicije, ženskog zajedništva i suvremenog izraza. Pred njima su probe, dorade nastupa i velika eurovizijska pozornica, ali ono najvažnije već imaju: jasan identitet i pet glasova koji zvuče kao jedno.