ULOŽILA U SEBE

FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda

Natjecateljica prve sezone 'Gospodina Savršenog' Hana Rodić svim se silama trudi i sama postati 'savršena', stoga se redovito daje pod nož kako bi se malo 'popravila'. S vremenom je postala gotovo neprepoznatljiva, a stare fotografije otkrivaju kako je izgledala prije estetskih korekcija.
FOTO Hana (opet) prekinula sa Goranom pa operacijom stanjila struk: Evo kako sada izgleda
Influencerica i bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' Hana Rodić otvoreno priča o svojim estetskim korekcijama i ne skriva da je korigirala neke stvari na svojem licu i tijelu. | Foto: Instagram/Hana Rodić
