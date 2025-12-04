Obavijesti

DVOSTRUKI STANDARDI

Slovenija ne ide na Eurosong: 'Bojkotiramo u ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi'

Piše Zrinka Medak Radić,
Foto: Johan Nilsson

Slovenija, Španjolska, Nizozemska i Irska bojkotirat će Eurosong iduće godine, nakon što je Izraelu dopušteno sudjelovanje. Neke zemlje za sada uvijek nisu donijele odluku, a očekuje se da će biti još odustajanja...

Do sada su Slovenija, Nizozemska, Irska i Španjolska objavile da neće sudjelovati na idućem Eurosongu. Tu su odluku donijeli nakon što je dopušteno da na glazbenom natjecanju 2026. godine nastupi Izrael.

- TV Slovenija je na razini EBU-a bila inicijator rasprave o spornosti izraelskog sudjelovanja na Izboru za pjesmu Eurovizije. Smatramo da bi EBU ovdje mogao pokazati načelni i etički stav, a žalimo što savez, u kojem sudjelujemo, to nije bio sposoban. Više od godinu dana upozoravamo da ne možemo stati na istu pozornicu s predstavnicom države koja je prouzročila genocid Palestinaca u Gazi. Gaza je jedino područje na svijetu gdje rad stranih novinara nije moguć i gdje ljudi još uvijek umiru u neodrživim humanitarnim i sigurnosnim uvjetima - rekla je direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat, javlja RTVSLO.

Predsjednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je u svom obraćanju članicama prije odluke podsjetila da je EBU tjedan dana nakon ruske agresije na Ukrajinu odbio sudjelovanje ruskog predstavnika, dok sada ne želi odbiti Izrael.

- Našim novinarima nije bilo i još uvijek nije dopušteno ući u Gazu, gdje je ubijeno više od 200 novinara. Prošle godine vidjeli smo da je izraelski nastup bio politički. Ne zaboravite da smo sličan nastup zabranili ruskoj pjevačici u Ukrajini. 2016. u Stockholmu smo otvorili Pandorinu kutiju kada je pobijedila politička pjesma, a od tada se borimo protiv politike na Euroviziji - rekla je.

- Naša poruka je: nećemo sudjelovati na Eurosongu ako tamo bude Izrael. U ime 20 tisuća djece koja su umrla u Gazi - zaključila je Gorščak.

Dodala je da razumije stav Izraelske radiotelevizije (KAN), jer bi se, da se povukla iz natjecanja i dopustila da Eurosong bude samo festival pjesama, našla pod pritiskom izraelske vlade.

- Svi smo u zamci. Talci smo političkih interesa izraelske vlade-  zaključila je.

Gorščak je naglasila da ne govori o osobnom uvjerenju, već zastupa RTV Slovenija, slovensku javnost i izvođače iz Slovenije.

- Već treću godinu zaredom javnost zahtijeva da kažemo ne sudjelovanju bilo koje države koja napada drugu državu. Moramo slijediti europske standarde za mir i razumijevanje. Eurosong je od samog početka bio prostor za radost i sreću, glazba je povezivala izvođače i publiku, i tako bi trebalo i ostati - rekla je.

