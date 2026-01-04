Obavijesti

POKAZALA FIGURU

FOTO Heidi Klum grudi skrila samo rukama: U tangama i bez grudnjaka uživa u zalasku sunca

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Poznata manekenka iznenadila je pratitelje golišavom objavom kojom slavi još jedan dan i zalazak sunca, dok na sebi ima samo tangice

Slavna njemačko-američka manekenka i televizijska voditeljica Heidi Klum započela je 2026. godinu na način koji je i proslavio: bez ustručavanja i s puno samopouzdanja. Svojim je pratiteljima na Instagramu podijelila fotografiju na kojoj pozira u toplesu tijekom zalaska sunca, a objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija.

Na fotografiji, Klum (52) leži na drvenoj podlozi pokraj bazena, dok se u pozadini pruža pogled na brdovitu obalu i nebo obojeno toplim tonovima zalazećeg sunca. Uz kratak i jasan opis "Zlatni sat", manekenka je savršeno dočarala atmosferu trenutka. Iako lokacija nije službeno potvrđena, pretpostavlja se da je riječ o karipskom otoku St. Barts, gdje je Heidi sa suprugom, glazbenikom Tomom Kaulitzom, provela novogodišnje praznike.

