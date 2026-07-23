FOTO Heidi Klum se opustila na plaži: Gole grudi skrila čipsom

Lijepa manekenka na plaži očito voli biti polugola, a na najnovijim videima pokazala je kako uživa dok samo u tangama jede čips. Tako razodjevena odlučila je otići i u more, a grudi je skrila svojim psom...
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Zgodna manekenka i TV zvijezda ne srami se pokazati svoje obline.
| Foto: instagram
Zgodna manekenka i TV zvijezda ne srami se pokazati svoje obline. |
Foto: instagram
Zgodna manekenka i TV zvijezda ne srami se pokazati svoje obline.
| Foto: instagram
Snimila se tako gotovo gola na plaži dok je jela svoj čips, koji na omotu ima njenu fotku.
| Foto: instagram
Osim u čipsu, uživala je i u moru, dok je na sebi imala samo donji dio kupaćeg kostima i šešir.
| Foto: instagram
Gole grudi skrila je rukama u kojima je držala svog čupavog bijelog psa.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Manekenka je od 2019. godine u braku s 36-godišnjim Tomom, njemačkim gitaristom benda Tokio Hotel.
| Foto: Alessandro Bremec
Foto Instagram
Njen dekolte često je u prvom planu bilo da je u pitanju javno pojavljivanje ili slikanje za društvene mreže
| Foto: IMAGO/Robert Schmiegelt/IMAGOSTO
Foto Instagram
Na svom Instagramu često objavljuje fotografije i videe kako se sunča u toplesu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A osim grudi, Heidi vrlo rado pokazuje i svoju guzu.
| Foto: Instagram
Foto Blondet Eliot/ABACA/ABACA
Foto Poitout Florian/ABACA/ABACA
Sa kćeri Leni pozirala je u grudnjaku i gaćicama za talijanski brend donjeg rublja.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Profimedia.hr
Heidi nije problem skinut se i pokazati gole grudi na javnoj plaži.
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Johanna Geron
'Mislim da s godinama izgledamo bolje kad nismo tako mršavi' - izjavila je Heidi.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Slavni supermodel Heidi Klum pokazala je duboki dekolte u Cannesu.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Na crvenom tepihu prošetala je u pratnji supruga Toma Kaulitza i sina Henryja Samuela kojeg ima s bivšim suprugom, glazbenikom Sealom.
| Foto: C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto C3396 Hubert Boesl
Foto Rocco Spaziani
Foto Marko Djurica
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Marko Djurica
Foto Marko Djurica
Prošetala se nekoliko puta crvenim tepihom i pokazala svoju figuru u večernjim haljinama.
| Foto: Gonzalo Fuentes
A fotografi su je 'ulovili' i kako provodi slobodno vrijeme...
| Foto: Manon Cruz
Sa svojim suprugom je uživala na balkonu hotela, skinula se i sunčala.
No, Heidi nije strano pokazati svoje tijelo...
| Foto: /Instagram
Foto SARAH MEYSSONNIER
Foto Simone Comi / IPA/SIPA
Foto Reuters - ILUSTRACIJA
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto Tammie Arroyo / AFF-USA.com
Foto FATA
Foto zz/XNY/STAR MAX/IPx
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto LAVU
Foto Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram/Heidi Klum
Foto Instagram
Foto Mario Anzuoni
Foto Mario Anzuoni
Foto MIZA
Foto MARIO ANZUONI/REUTERS