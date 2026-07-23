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FOTO Heidi Klum se opustila na plaži: Gole grudi skrila čipsom

Lijepa manekenka na plaži očito voli biti polugola, a na najnovijim videima pokazala je kako uživa dok samo u tangama jede čips. Tako razodjevena odlučila je otići i u more, a grudi je skrila svojim psom...
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FOTO Heidi Klum se opustila na plaži: Gole grudi skrila čipsom
Zgodna manekenka i TV zvijezda ne srami se pokazati svoje obline. | Foto: instagram
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Zgodna manekenka i TV zvijezda ne srami se pokazati svoje obline. | Foto: instagram
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