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Nikad lakši put do zvijezda, ali ne i velike raskoši: Rasprodaju Arenu, a ostane im tek 'sića'

Piše Iva Milotić,
Čitanje članka: 6 min
Nikad lakši put do zvijezda, ali ne i velike raskoši: Rasprodaju Arenu, a ostane im tek 'sića'
Foto: Igor Soban/PIXSELL/Neva Zganec/PIXSELL
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Dovoljno je rasprodati Arenu Zagreb i etiketa velikog imena je zajamčena, ali od bruto prihoda treba odbiti najam dvorane, poreze, produkciju, tehniku...Osim toga, prodati Arenu ne znači uvijek prodati 20.000 mjesta

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Nekad je jedna bila dokaz da si zvijezda, danas se broje petice, šestice i sedmice. Nekad si morao biti stvarno velika zvijezda da je napuniš, a danas je može dva dana zaredom napuniti Jakov Jozinović koji se na sceni pojavio ne tako davno. Arena Zagreb više nije nedostižni hram domaćoj estradi. Aleksandra Prijović ondje je održala šest koncerata, Dino Merlin i Halid Bešlić po šest, Zdravko Čolić pet te je sve više izvođača koji bez problema rasprodaju jednu ili dvije večeri. No znači li to da je danas lakše napuniti Arenu nego prije desetak godina?

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Komentari 4
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