Nikad lakši put do zvijezda, ali ne i velike raskoši: Rasprodaju Arenu, a ostane im tek 'sića'

Nekad je jedna bila dokaz da si zvijezda, danas se broje petice, šestice i sedmice. Nekad si morao biti stvarno velika zvijezda da je napuniš, a danas je može dva dana zaredom napuniti Jakov Jozinović koji se na sceni pojavio ne tako davno. Arena Zagreb više nije nedostižni hram domaćoj estradi. Aleksandra Prijović ondje je održala šest koncerata, Dino Merlin i Halid Bešlić po šest, Zdravko Čolić pet te je sve više izvođača koji bez problema rasprodaju jednu ili dvije večeri. No znači li to da je danas lakše napuniti Arenu nego prije desetak godina?